Marine-Deal Aukus USA begründen U-Boot-Bündnis gegen China

Australien, Großbritannien und die USA haben am Montag das Abkommen Aukus für den Indopazifik besiegelt. Die Militärallianz umfasst auch eine weitreichende Tech-Kooperation.

An Bord dieses U-Boots der Virginia-Klasse wollen die drei Länder ihren Pakt am Montag besprechen. (Foto: AP) U-Boot USS Missouri der US Navy

Washington Die USA, Großbritannien und Australien wollen den Kontinent mit atombetriebenen U-Booten ausstatten. US-Präsident Joe Biden betonte nach einem Treffen mit den Regierungschefs der beiden anderen beteiligten Länder am Montag in San Diego, die U-Boote würden zwar nuklear betrieben, aber nicht nuklear bewaffnet.

Die vor 18 Monaten angekündigte Partnerschaft ermöglicht Australien den Zugriff auf die U-Boote, die leistungsfähiger und besser getarnt sind als konventionell angetriebene Modelle. Sie sollen ein Gegengewicht zur chinesischen Aufrüstung in der Region bilden.

„Diese Boote werden keine Nuklearwaffen irgendwelcher Art haben“, sagte Biden bei einer Zeremonie unter freiem Himmel auf dem Marinestützpunkt Point Loma in San Diego, flankiert von seinen Kollegen aus Großbritannien und Australien, Rishi Sunak und Anthony Albanese. Im Hintergrund waren mindestens zwei U-Boote zu sehen. Albanese sagte, das Abkommen bedeute die größte Einzelinvestition in die australische Verteidigungsfähigkeit in der Geschichte des Landes.