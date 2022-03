 Mariupol, Charkiw, Kiew, Mykolajiw: Beschießen, einkreisen, vernichten: Wie Russland Krieg gegen die Städte führt

Die Lage in vielen ukrainischen Städten ist dramatisch. Wenn Wasser, Strom und Heizung gekappt sind und die Lebensmittel ausgehen, wird das Überleben unmöglich.

Berlin Krieg ist immer grausam für die Zivilbevölkerung. Doch die Schicksale von Charkiw, Cherson, Irpin, Mariupol, Mikolajiw zeigen: Wladimir Putin legt es auf die Zerstörung der Städte und ihrer zivilen Infrastruktur an. Sie ist nicht der traurige Kollateralschaden der Kämpfe, sie ist das Ziel der Angriffe. So ist er schon in Tschetschenien und Syrien vorgegangen.

Auf Zivilisten und ihre Schutzrechte nimmt er keine Rücksicht. Selbst Kliniken, Kindergärten und Spielplätze sind Ziele der Luftangriffe, Wohngebäude ohnehin. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, die Vernichtung der Städte ist ihm wichtiger als ihre Eroberung.

Wenn Wasser, Strom und Heizung gekappt sind, wenn die Lebensmittel ausgehen und Verwundete und Kranke nicht mehr auf Gesundheitsdienste hoffen können, wird das Überleben unmöglich. Die Grenze zu systematischen Kriegsverbrechen ist längst überschritten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen