Mays Vize David Lidington Nach Brexit-Einigung - „Jeder Abgeordnete muss an das nationale Interesse denken“

LondonDie britische Regierung will im Unterhaus eine überparteiliche Koalition für den Brexit-Deal schmieden. „Jeder Abgeordnete, egal ob Tory, Labour, schottischer Nationalist oder Liberaldemokrat, muss an das nationale Interesse denken“, sagte der britische Kabinettschef David Lidington dem Handelsblatt. „Wie die Mehrheit sich am Ende zusammensetzt, werden wir sehen.“

Mehr als 80 Abgeordnete der konservativen Regierungspartei haben erklärt, bei der Abstimmung im Dezember gegen den Brüsseler Deal stimmen zu wollen. Auch die nordirische DUP, die Theresa Mays Minderheitsregierung bisher stützt, droht mit Ablehnung.

Lidington appellierte an die Abgeordneten, auf die Menschen und Unternehmen in ihren Wahlkreisen zu hören. Die Menschen in Großbritannien wollten den Ausstieg abhaken und nach vorne schauen. Wer den Deal im Unterhaus ablehne, riskiere entweder einen „No Deal“, der der britischen Wirtschaft schweren Schaden zufüge, oder laufe Gefahr, dass der Brexit blockiert werde.

Mays Vize warnte die Abgeordneten vor Chaos nach einem Nein im Unterhaus. „Wenn der Deal scheitert, besteht die Gefahr, dass wir wieder ganz am Anfang stehen und die Debatte noch polarisierter wird“, sagte Lidington dem Handelsblatt. „Unternehmen und Märkte würden sehr ablehnend reagieren, wenn der Deal durchfällt. Es gäbe keine Garantie, dass wir einen stabilen Weg aus dieser Lage finden.“

Herr Lidington, die Europäer haben den EU-Austritt Großbritanniens abgenickt. Ein trauriger oder ein guter Tag?

Es hat etwas Trauriges, aber es ist auch gut, dass die Ausstiegsverhandlungen vorbei sind. Die Menschen in Großbritannien wollen endlich nach vorn schauen. Wenn ich mit Freunden in anderen europäischen Regierungen rede, spüre ich das gleiche Gefühl. Ein EU-Regierungschef sagte heute, dies sei eine Scheidung, keine Beerdigung.

Nun kommt die viel größere Hürde im Unterhaus. Wie zuversichtlich sind Sie, den Deal durch das Parlament zu bekommen?

Jeder Abgeordnete muss sehr scharf über das nationale Interesse nachdenken. Aus meiner Sicht ist dies ein gutes Paket, beide Seiten haben Kompromisse gemacht. Wir werden eine engere Handelsbeziehung zur EU haben als jedes andere Industrieland. Die Abgeordneten müssen dies nun mit den Alternativen vergleichen. Die Europäer haben sehr klar gemacht, dass sie nicht nachverhandeln werden.

Mehr als 80 Konservative wollen gegen den Deal stimmen. Wie kommen Sie an eine Mehrheit?

Wir müssen die Abgeordneten dazu bringen zuzuhören, was die Menschen in ihren Wahlkreisen sagen. Die wollen, dass ihre politischen Vertreter ihre Energie auf innenpolitische Themen richten. Wenn sie an die Türen klopfen, fragen die Leute nicht nach verschiedenen Zollmodellen. Sie fragen nach dem Gesundheitssystem, Wohnungsbau, Jobs und Altenpflege. Die Abgeordneten sollten auch auf die Unternehmen in ihren Wahlkreisen hören. Die wollen endlich Klarheit, um aufgeschobene Investitionsentscheidungen treffen zu können.

Können Sie auf die Labour-Opposition setzen?

Wie sich die Mehrheit am Ende zusammensetzt, bleibt abzuwarten. Jeder Abgeordnete, egal ob Tory, Labour, schottischer Nationalist oder Liberaldemokrat, muss an das nationale Interesse denken. Die Alternativen sind entweder „No Deal“, was der britischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen würde, oder die Gefahr, dass das Parlament den Brexit ganz blockiert. Ich sage dies als Remainer: Ich bin sehr unglücklich über die Vorstellung, dass das Parlament sich über die Referendumsentscheidung hinwegsetzen könnte. Das Ergebnis war knapp, aber es war eine klare Entscheidung. Das Beste wäre, wenn wir uns auf diesen guten Kompromiss einigen könnten.

Was ist Ihr stärkstes Argument für diesen Deal?

Er erfüllt den Auftrag des Referendums: Er beendet die Freizügigkeit und die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs. Wir verlassen die gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik. Zugleich ebnet er den Weg zu einer engen Wirtschaftspartnerschaft mit der EU. Es gibt in diesem Kompromiss genug Punkte, hinter denen sich Leaver und Remainer versammeln können.

Vita David Lidington Der Historiker Der 62-Jährige studierte Geschichte in Cambridge. Seine Karriere startete er beim britischen Energieriesen BP, später war er für die Bergbaugesellschaft Rio Tinto aktiv. 1987 misslang dem vierfachen Vater noch der Einzug ins Parlament, damals im Wahlkreis Vauxhall. Der Politiker Seit 1992 ist Lidington Mitglied im Unterhaus des britischen Parlaments. Er vertritt den Wahlkreis Aylesbury, die Hauptstadt der englischen Grafschaft Buckinghamshire. Viele Jahre arbeitete er als Europa-Staatssekretär. Bis Januar 2018 war er im zweiten Kabinett von Theresa May Justizminister, seit 8. Januar amtiert er als Mays Kabinettschef.

Was machen Sie, wenn der Deal durchfällt?

Daran denke ich im Moment nicht. Wir setzen alle unsere Energie darauf, eine Mehrheit zu bekommen. Wenn der Deal durchfällt, besteht die Gefahr, dass wir wieder ganz am Anfang stehen und die Debatte noch polarisierter wird.

Könnte das Parlament ein zweites Mal abstimmen?

Das ist Spekulation. Unternehmen und Märkte würden sehr ablehnend reagieren, wenn der Deal durchfällt. Es gäbe keine Garantie, dass wir einen stabilen Weg aus dieser Lage finden. Das ist das Frustrierende an dieser Debatte: Es gibt jede Menge Kritik, aber keine kohärente Alternative zum Deal der Premierministerin.

In Deutschland denken viele, die Briten könnten am Ende in der EU bleiben. Ist das denkbar?

Wenn wir das Ergebnis des Referendums infrage stellen, würde dies einen sehr großen Teil der Öffentlichkeit in Rage bringen. Es würde das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwächen und schweren politischen Schaden anrichten. Auch ein zweites Referendum wäre keine Lösung. Sollte es eine Mehrheit für einen EU-Verbleib geben, wäre sie sicher knapp, und die Leaver würden sich betrogen fühlen. Es würde nur die Bitterkeit in der britischen Politik verschärfen.

Theresa May hat gesagt, das Leben werde anders nach dem Brexit. Wird es auch besser?

Das hängt davon ab, welche Entscheidungen wir und die EU-27 in den kommenden Jahren treffen. Wir werden nicht der gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik hinterhertrauern. Auch begrüßen wir, dass wir künftig bilaterale Handelsabkommen in der Welt abschließen können. Die Herausforderung wird sein, nicht nur eine Handelsbeziehung zur EU aufrechtzuerhalten, sondern auch die Gewohnheit, in internationalen Fragen zusammenzuarbeiten. Die monatlichen EU-Ministertreffen haben dabei sehr geholfen. Wir müssen einen neuen Weg finden.

May muss den Ausstiegsvertrag nun der Bevölkerung verkaufen. Sie hat gerade gesagt, er stelle sicher, dass die Europäer sich in Großbritannien nicht länger „vordrängeln“. Werden wir bis zur Abstimmung noch mehr solcher Töne hören?

Es gibt ein Unbehagen, dass Menschen, die nach Großbritannien kommen, unterschiedlich behandelt werden. Angehörige ethnischer Minderheiten, die seit Langem hier leben, sagen: Wenn meine Verwandten mich besuchen wollen, müssen sie alle möglichen Hürden nehmen und dann in einer langen Schlange an der Passkontrolle stehen. EU-Bürger hingegen, die eine viel losere familiäre Bindung an das Vereinigte Königreich haben, müssen das nicht durchmachen. Es gibt das Gefühl, dass ein Arzt aus Indien nicht anders behandelt werden sollte als ein Arzt aus Deutschland. Zugleich sind aber auch alle voll des Lobes, wenn man mit ihnen über die Europäer redet, die hier leben und arbeiten. Und die Regierung hat klargestellt, dass sie weiterhin willkommen sind.

Herr Lidington, vielen Dank für das Interview.