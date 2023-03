Medien Wie die türkische Regierung versucht, die Berichterstattung über das Erdbeben zu steuern

Die Naturkatastrophe hat auch das schwache Krisenmanagement Ankaras offengelegt. Doch die Medien sollen darüber nicht berichten. Selbst regierungstreue Journalisten geraten ins Visier.

Eine Frau liest den Koran am Grab eines nach dem Erdbeben gestorbenen Verwandten. (Foto: dpa) Ein Monat nach den Erdbeben in der Türkei

Istanbul Mehmet Akif Ersoy gilt nicht gerade als Journalist, der die türkische Regierung bei jeder Gelegenheit angreifen würde. Doch als er bloß seinen Job machte – nämlich zu beschreiben, was er sah –, geriet der beliebte Moderator des Fernsehsenders Habertürk unter Beschuss.

Ersoy stand nach dem verheerenden Erdbeben in der am schlimmsten betroffenen Region Hatay vor der Kamera und erklärte live, dass so manche staatliche Hilfe in einigen Orten spät angekommen sei. Das hat inzwischen selbst Präsident Recep Tayyip Erdogan zugegeben und sich für die anfangs schleppende Hilfe entschuldigt. Trotzdem beschimpften Nutzer in sozialen Medien den Journalisten als einen Verräter.