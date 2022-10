Menschenrechte Baerbock: EU wird Sanktionen gegen iranische Sittenpolizei verhängen

Seit Tagen erschüttern Berichte über die Gewalt des iranischen Regimes die Welt. Die EU will nun Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängen.

Die Bundesaußenministerin verurteilt die Gewalt im Iran. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

Luxemburg Die EU wird nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängen. Ziel sei es, die Verantwortlichen für brutale Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männern zur Verantwortung zu ziehen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.

Mehr in Kürze.

