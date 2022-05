Menschenrechte Xinjiang-Papers: Chinas Außenministerium droht der Bundesregierung indirekt

Peking China hat am Mittwoch verärgert auf die Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu den Xinjiang-Papers reagiert. „Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland ist von gegenseitigem Nutzen“, mahnte ein Sprecher von Chinas Außenministerium bei einer Pressekonferenz. „Ich hoffe, dass die deutsche Regierung und die Politiker dies richtig sehen und die Öffentlichkeit nicht in die Irre führen und ihren eigenen Interessen schaden“, erklärte der Sprecher weiter.

Habeck hatte sich Dienstagabend kritisch zu den neuesten Enthüllungen im Umgang der chinesischen Staatsführung mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang geäußert. „Über den brutalen Umgang Chinas mit den Uiguren gibt es immer wieder erschütternde Berichte“, so Habeck.

Dennoch seien die Informationen, die uns über Internierung, Misshandlung und Zwangsarbeit erreichen, besonders schockierend. „Hier muss es international eine klare Antwort und weitere Aufklärung geben“, forderte der Bundeswirtschaftsminister.

Am Dienstag hatte ein internationales Medienkonsortium über Tausende bislang geheime Dokumente und Fotos berichtet. Sie belegen erneut, wie die chinesische Staatsführung systematisch Uiguren in Xinjiang inhaftiert und unter menschenrechtswidrigen Bedingungen interniert. Detailliert ist darin beschrieben, wegen welcher vermeintlichen Vergehen die Menschen dort zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden.

UN-Hochkommissarin für Menschenrechte in China

Unter der neuen Bundesregierung hätten die Menschenrechte ein höheres Gewicht, sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck. So würden Anträge deutscher Unternehmen auf Bürgschaften des Bundes für Investitionen in China mit Blick auf Umwelt-, Sozial und Menschenrechtsaspekte untersucht, um Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit in der Lieferkette auszuschließen. Die Bundesregierung kontrolliert demnach auch, ob die Region Xinjiang betroffen ist. Zudem würden chinesische Übernahmeofferten in Deutschland mit „dem nötigen kritischen Blick“ geprüft.

Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Staatsführung seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen in der Provinz vor. Derzeit ist die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zu Besuch in China. Es ist die erste Reise einer UN-Hochkommissarin für Menschenrechte in die Volksrepublik seit 2005. Auf dem Plan von Bachelet steht ein auch Besuch in den Städten Kaschgar und Urumtschi in Xinjiang.

Die Berichte über Menschenrechtsvergehen in Xinjiang wies das chinesische Außenministerium am Mittwoch erneut zurück. Xinjiang sei „stabil und wohlhabend und die Menschen leben und arbeiten in Frieden“, so der Sprecher des Außenministeriums.

