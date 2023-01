Scholz in Südamerika: Scheitert die größte Freihandelszone der Welt an der EU?

Der Bundeskanzler trifft in Brasilien auf den neuen Präsidenten Lula, mit dem das Mercosur-Handelsabkommen in greifbare Nähe rückt. Doch es tun sich neue Hindernisse auf – in der EU.