Michelle O’Neill Regierungsbildung, Brexit-Streit, Wiedervereinigung: Diese Aufgaben warten auf Nordirlands Wahlsiegerin

Die Nationalisten feiern einen historischen Wahlausgang. Die designierte Regierungschefin O’Neill muss zunächst den Streit zwischen London und Brüssel schlichten.

Die Spitzenkandidatin von Sinn Fein hat die Wahlen in Nordirland gewonnen. (Foto: dpa) Wahlsiegerin Michelle O’Neill

London Nur wenige verkörpern die historischen Veränderungen in Nordirland so wie Michelle O’Neill, 45. Der Aufstieg der Tochter eines Mitglieds der Irish Republican Army (IRA) zur designierten nächsten Regierungschefin im Regionalparlament in Belfast symbolisiert vieles von dem, was sich in der nordirischen Provinz des Vereinigten Königreichs seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 verändert hat.

Die alleinerziehende Mutter, die im Teenageralter von 16 Jahren schwanger wurde, hat sich gegen viele Widrigkeiten bis an die Spitze ihrer Partei Sinn Fein hochgearbeitet. Sinn Fein war lange Zeit der politische Arm der Terrororganisation IRA und hat mit dem Karfreitagsabkommen der Gewalt abgeschworen. Bei den Regionalwahlen vergangene Woche wurde die Partei nach Parlamentssitzen erstmals stärkste Kraft in Nordirland, nachdem mehr als 100 Jahre die London-treuen Unionisten in der Provinz den Ton angaben.