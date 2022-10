Deutschland und Spanien machen sich für eine Pipeline durch die Pyrenäen stark, die zuerst Gas und dann grünen Wasserstoff nach Norden bringen soll. Frankreich stemmt sich dagegen.

Bisher gibt es nur zwei kleinere Gaspipelines von Spanien Richtung Norden. (Foto: Reuters) Gas-Pipeline in Spanien

Madrid, Paris Deutschland und Frankreich halten in der Energiekrise zusammen – das ist die Botschaft, die Olaf Scholz (SPD) und Emmanuel Macron gerne aussenden. Am Tag der Deutschen Einheit empfing der Bundeskanzler den französischen Präsidenten zu einem Arbeitsdinner in Berlin, auf der Tagesordnung stand unter anderem die Zusammenarbeit in der Energiepolitik.

Hinter den Kulissen knirscht es aber bei einem Thema heftig: Es geht um den Bau der Midcat-Pipeline von Spanien durch die Pyrenäen nach Frankreich, über die nach den Vorstellungen der Bundesregierung zunächst Gas und später grüner Wasserstoff weiter zu deutschen Industriestandorten strömen könnte.

Berlin und Madrid wollen die Wiederaufnahme des 2019 gestoppten Projekts erreichen, Paris stemmt sich dagegen. Midcat kam nach Informationen des Handelsblatts auch beim Dinner von Scholz und Macron am Montagabend zur Sprache, eine Annäherung gab es aber offenbar nicht.

