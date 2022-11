 Midterms 2022: Ron DeSantis – Wer ist der Politiker, den Trump fürchtet?

Der Gouverneur von Florida gilt als eine gemäßigte Version von Donald Trump. Er gewinnt seine Wiederwahl mit großem Abstand – und zeichnet sich so für höhere Ämter aus.

Der republikanische Gouverneur hat die Wiederwahl in Florida gewonnen. (Foto: Reuters) Ron DeSantis

New York, Tampa, Dunedin In den ersten Stunden nach der US-Zwischenwahl stand ein wichtiger Sieger schon fest: Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida hat seine Wiederwahl mit fast 20 Prozent Abstand gemeistert. Damit hat nicht nur ein Republikaner in dem normalerweise stark umkämpften Swing-State einen enormen Erfolg erzielt.

DeSantis hat sich auch als der größte interne Konkurrent von Donald Trump behauptet, und das, obwohl sich der Ex-Präsident noch wenige Tage vor der Wahl über ihn lustig gemacht hat.

In einer Wahlkampfrede von Samstagabend hatte Trump DeSantis mit dem neuen Spitznamen „Ron De­Sanctimonious“ betitelt. „Sanctimonious“ bedeutet so viel wie scheinheilig oder auch Moralapostel.

In seiner Rede hatte Trump seine eigene Kandidatur als Präsident für 2024 angedeutet und darauf hingewiesen, dass DeSantis in den Umfragen nur auf zehn Prozent komme, während er selbst bei mehr als 70 Prozent liege.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen