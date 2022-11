Midterms Demokraten verteidigen Mehrheit im Senat – Republikaner vor Spaltung in zwei Lager

Es ist ein großer Erfolg für Präsident Joe Biden und erschüttert Donald Trumps Republikaner. Der Ex-Präsident verliert an Rückhalt und könnte die Spaltung der Partei weiter vorantreiben.

Die Demokratin fuhr in Nevada einen knappen Sieg ein. (Foto: AP) Senatorin Catherine Cortez Masto mit Gouverneur Steve Sisolak

Washington, Denver Ein müder, aber glücklicher Charles Schumer trat in der Nacht zum Sonntag vor die Presse. „Wir hatten immer Vertrauen darin, dass wir bei dieser Wahl gut abschneiden“, sagte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat in der Lobby seines Büros in New York. Die Menschen hätten sich „Donald Trumps Lügen entgegengestellt“, so Schumer. „Amerika hat gezeigt, dass die Wurzeln unserer Demokratie tief und stark sind.“

Wenige Minuten zuvor hatten die großen US-Medien die Demokraten zum Sieger des Senatsrennens im Bundesstaat Nevada erklärt – und damit war klar: Die Partei von US-Präsident Joe Biden behält ihre Mehrheit in der mächtigen Kongresskammer. Damit müssen sie nicht einmal auf den letzten offenen Bundesstaat Georgia warten, der am 6. Dezember in die Stichwahl geht.