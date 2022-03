Mig-29 Tanz um die rote Linie: Verwirrspiel um die Lieferung polnischer Kampfjets

Polen bietet an, der Ukraine Mig-29-Kampfjets zu liefern – über die US-Basis im pfälzischen Ramstein. Letztlich entscheiden sollen Amerikaner und Nato. Doch die zieren sich.

Die Entscheidung, ob die Flugzeuge an die Ukraine geliefert werden sollen, liege jetzt in der Hand der Amerikaner und der Nato, sagt die polnische Regierung. (Foto: Reuters) Mig-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe

Berlin, Brüssel Wenn US-Vizepräsidentin Kamala Harris an diesem Donnerstag den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Premier Mateusz Morawiecki trifft, dann geht es auch um ein heikles Angebot. Polen will der Ukraine noch aus Sowjetzeiten stammende Mig-29-Kampfjets zur Verfügung stellen. Im Gegenzug sollen die Amerikaner modernere Maschinen des Typs F-16 an die polnische Luftwaffe liefern.

Bei dem Angebot stellt sich nicht nur die Frage, wie die Flugzeuge überhaupt in die Ukraine gebracht werden sollen und von welchen Flugplätzen sie dort operieren könnten. Es geht vielmehr auch darum, ob die Nato-Staaten mit diesem Schritt nicht eine rote Linie überschreiten und von Russland damit als Kriegspartei angesehen würden.

Deutschland käme dabei eine Schlüsselrolle zu. Denn Polen will die Mig-29 nicht in Polen abholen lassen, sondern auf der US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein an die Amerikaner übergeben.

