MiG-29 US-Regierung lehnt Polens Vorschlag für Kampfjets-Lieferung endgültig abBeatrix

Das Pentagon hält die Lieferung von Kampfjets in die Ukraine für „hochriskant“ und fürchtet die Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit Russland.

Das Pentagon hat die Lieferung der Flugzeuge an die Ukraine abgelehnt. (Foto: IMAGO/Björn Trotzki) Mig-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe

Washington Die US-Regierung hat einen Vorschlag Polens zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf einem US-Stützpunkt in Deutschland endgültig eine Absage erteilt. Das Vorhaben könnte „zu einer erheblichen russischen Reaktion führen, die die Aussichten auf eine militärische Eskalation mit der Nato erhöhen könnte“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch in Washington.

Man habe daher auch kein Interesse, die Kampfjets in US-Gewahrsam zu haben. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe sich aber bei Polen für die Bereitschaft bedankt, nach Wegen zu suchen, die Ukraine zu unterstützen.