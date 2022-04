Migration Akuter Mangel an Arbeitskräften: EU will Zuwanderung vereinfachen

Unternehmen sollen künftig leichter Arbeitnehmer von außerhalb der EU anwerben können. Doch es bleibt Kritik an den Anforderungen für eine Arbeitserlaubnis.

Margaritis Schinas

Brüssel Die EU-Kommission will die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern erleichtern. Kommissionsvize Margaritis Schinas bezeichnete legale Migration am Mittwoch in Brüssel als „Win-Win“. Die Einwanderern erwarte ein besseres Leben und die EU-Länder bekämen dringend benötigte Arbeitskräfte.

Der Arbeitskräftemangel ist ein akutes Problem in den meisten europäischen Ländern – und er betrifft nicht nur hochqualifizierte Jobs. Die Kommission geht davon aus, dass sich das Problem aufgrund der alternden Bevölkerung noch verschärfen wird. Allein im Pflegesektor werden ihrer Schätzung nach 2030 sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen.

„Ohne Zuwanderung schaffen wir es nicht“, sagte Schinas. Natürlich bleibe es das Recht jedes Mitgliedsstaates, die Höhe der jährlichen Zuwanderung selbst festzulegen. Dennoch wolle die Kommission das Verfahren für alle Beteiligten vereinfachen.