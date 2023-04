Migration Flüchtlingswelle in Italien: Rechte Regierung beschließt Ausnahmezustand

In Italien wird seit geraumer Zeit über die Ankunft Tausender Migranten diskutiert.

Rom Allein über das Osterwochenende sind knapp 40 Boote mit etwa 2000 Menschen aus Nordafrika auf Italiens Inseln angekommen. Seit Jahresanfang zählt das Innenministerium mehr als 31.000 Menschen, die sich über die Mittelmeerroute auf den Weg gemacht haben – verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr haben sich die Zahlen fast vervierfacht. Allein in diesem März waren es mehr als 13.000 Flüchtlinge.

Die rechte Regierungskoalition um Giorgia Meloni, die das Land seit vergangenem Oktober anführt, hat sich angesichts der Zahlen für eine drastische Maßnahme entschieden: Am Dienstagabend rief ihr Kabinett den landesweiten Ausnahmezustand aus. Dieser gilt vorerst für sechs Monate und soll den besonders betroffenen Regionen im Süden zunächst fünf Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Der Ausnahmezustand verleiht der Regierung besondere Macht, es lassen sich einfacher Ad-hoc-Beschlüsse fassen. Mit der Regelung könnten nun neue Aufnahmezentren für illegale Flüchtlinge errichtet werden, um die Menschen schneller identifizieren und wieder abschieben zu können.

Derzeit gibt es zehn solcher Einrichtungen im Land, verteilt auf neun Regionen. Es braucht dringend mehr Betten und neue Zentren, aber auch Schiffe und Busse, um die Menschen aus den bereits überlasteten Hotspots zu verteilen.

Rund 115.000 Flüchtlinge befinden sich derzeit laut Innenministerium in Italien. Menschen aus der Ukraine, die wegen des russischen Angriffskrieges besonderen Schutz genießen, sind nicht eingerechnet. Der starke Anstieg der Flüchtlingsströme führe zu „einer starken Überfüllung der Erstaufnahmezentren und insbesondere des Hotspots Lampedusa“, heißt es in einer Erklärung der Regierung. Ein weiterer Anstieg der Abreisen in den kommenden Monaten sei „vorhersehbar“.

Zu wenig Betten, kaum Duschen, kein Internet

In Italien wird schon seit Jahren über das Thema Migration diskutiert. Das Land fühlt sich an seinen Außengrenzen von Europa im Stich gelassen. Etliche Menschen machen sich immer wieder mit oft seeuntauglichen Booten aus Tunesien und Libyen auf den Weg, um die italienische Urlaubsinsel Sizilien oder das gerade mal 113 Kilometer vor der tunesischen Küste liegende Eiland Lampedusa zu erreichen. Auch das Festland oder den europäischen Inselstaat Malta versuchen viele Boote zu erreichen.

Derzeit sind auf der kleinen italienischen Insel mehr als 1600 Menschen untergebracht, es gibt aber nur 400 Betten. (Foto: ROPI) Ein Boot mit Flüchtlingen kommt auf Lampedusa an

Bei den hochgefährlichen Überfahrten kommt es mitunter zu verheerenden Unglücken. Das zuletzt schlimmste ereignete sich Ende Februar in Kalabrien. Mindestens 90 Menschen starben vor der Küste des Ortes Cutro, knapp ein Drittel waren Kinder.

Helfer waren zu spät vor Ort, auch weil es offenbar Kommunikationsprobleme zwischen der EU-Behörde Frontex und den Italienern gegeben haben soll. Die Stimmung im Land heizte sich dermaßen auf, dass Meloni ihre Kabinettssitzung symbolisch in den Ort verlagerte – und dort harte Maßnahmen gegen Schlepper ankündigte.

Auf Lampedusa, gerade mal 20 Quadratkilometer groß, ist die Situation schon seit Monaten außer Kontrolle. Aktuell sind in dem Aufnahmezentrum mehr als 1600 Menschen untergebracht, darunter 450 Kinder. Das Zentrum hat aber gerade einmal 400 Betten. Hilfsorganisationen bemängeln die Zustände, es fehle an Kleidung, Schuhen, im Zentrum gebe es zu wenig Duschen und kein funktionierendes Internet, damit die Flüchtlinge mit ihren Angehörigen in der Heimat kommunizieren können.

Normalerweise wird der nationale Ausnahmezustand nach starken Erdbeben ausgerufen – oder bei Gesundheitsnotständen wie zuletzt während der Coronapandemie. Selbst 2016, das bisherige Rekordjahr mit 181.000 Flüchtlingsankünften, rief die Regierung keinen Notstand aus. Wie schon in der Pandemie wird nun ein Sonderkommissar ernannt, der sich dem Thema im Auftrag der Regierung annimmt.

Vizepremier Salvini: „Europa hat keinen Finger gerührt“

Aus der Opposition kam Kritik an der Maßnahme: „Wir sind ein Land mit 60 Millionen Einwohnern, mit den 2021 gezählten Flüchtlingen, weniger als 200.000, lässt sich nicht mal der Circus Maximus in Rom ausfüllen“, erklärte die Sozialdemokratin Marwa Mahmoud in der Zeitung „Repubblica“. Allein in Deutschland seien im gleichen Zeitraum 478.000 Flüchtlinge angekommen.

Die Regierung müsse sich in ihrer Sprache zurücknehmen, bezeichne die Menschen als „irregulär“. „Es gibt aber keine irregulären Lebewesen, wir reden hier doch nicht über abgelaufene Lebensmittel.“

Vizepremier Matteo Salvini griff erneut die EU an. „Es ist fundamental, dass Europa aufwacht und interveniert“, erklärte der Chef der rechten Lega, der vor Jahren schon als Innenminister mit harter Hand in Migrationsfragen auffiel. „Seit Jahren hat Europa geredet, aber keinen Finger gerührt“, erklärte Salvini, der sich als neuer Infrastrukturminister eigentlich primär um den Bau von Zugstrecken und Autobahnen kümmern sollte. „Wir können es absolut nicht schaffen, 1000 Ankünfte am Tag zu bewältigen.“

Seit Längerem sorgt Italien mit seiner harten Linie auch für Streit in der EU. Kurz nach Amtsübernahme blockierte Rom im November seine Häfen für das Boot einer Hilfsorganisation mit 230 Migranten, es musste weiter bis nach Frankreich fahren.

Seitdem ist das Verhältnis zwischen Meloni und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron angeknackst. Bis heute gab es keinen gegenseitigen Besuch zum Amtsantritt. Selbst Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella musste persönlich eingreifen, um die Diplomaten in Paris zu beruhigen.

