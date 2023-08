Migration Griechische Küstenwache rettet 48 Migranten von Schlauchboot

Das Boot sei ohne Ruder vor der Insel Lesbos umhergetrieben. Drei Passagiere wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die griechische Flagge hängt im Hafen des Hauptorts der Insel Lesbos. (Foto: dpa) Mytilini

Athen Die griechische Küstenwache hat am Sonntag 48 Menschen aus einem Schlauchboot vor der Insel Lesbos gerettet. Die griechischen Behörden teilten mit, eine Patrouille habe das Boot ohne Ruder am Morgen gesichtet. Die 48 Migranten seien in den Hafen von Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, gebracht worden. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zur Nationalität der Migranten machte die Küstenwache keine Angaben. Das Schlauchboot versank im Meer. In Griechenland trafen in den vergangenen Wochen wieder mehr Migranten ein, die die Überfahrt von der Türkei aus wagten. Grund sind die besseren Wetterbedingungen.

