Migration Nichts wie weg: Warum ihre Heimat vielen Kubanern keine Zukunft bietet

Mexiko-Stadt Das Leben der Kubaner besteht in diesen Wochen im Wesentlichen aus Warten, Hoffen und Zukunft schmieden – und vor allem im Schlange stehen. Entweder warten die Menschen vor der Botschaft eines lateinamerikanischen Landes oder vor den wenigen Lebensmittelgeschäften. Die einen hoffen, ein Durch- oder Einreisevisum für Panama, Mexiko oder Kolumbien zu bekommen. Die anderen versuchen, mit Glück etwas Reis, Öl, Bohnen oder Zucker für die täglichen Mahlzeiten zu ergattern.

Viele dieser Menschen eint Frustration, Resignation und der Wunsch, die kommunistische Karibikinsel so schnell wie möglich zu verlassen. Sie sehen angesichts von Wirtschaftskrise, Nahrungsmittelknappheit, Inflation und neuer staatlicher Repression keine Zukunft mehr für sich in Kuba.

Ein Jahr nach den historischen Protesten im Juli 2021, als spontan tausende Kubaner im ganzen Land ihrem Ärger über Misswirtschaft, den rigiden Corona-Lockdown, Stromabschaltungen und staatliche Gängelung auf den Straßen Luft machten, hat sich die Lage nicht verbessert. Im Gegenteil: Die Menschen sind frustrierter, der Staat noch repressiver.

Im Januar eröffnete die kubanische Justiz Strafverfahren gegen 710 Männer und Frauen, die an den Protesten beteiligt waren, vornehmlich unter dem Vorwurf von Sabotage, Raub, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, öffentlicher Ruhestörung und Beleidigung der Symbole des Vaterlandes.

Vor einem Monat wurden fast 400 der Angeklagten in Massenverfahren und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu drakonischen Strafen verurteilt. Manch Angeklagter, der vor einem Jahr eine Scheibe einwarf, muss nun für zwölf Jahre ins Gefängnis und damit länger als etwa ein Vergewaltiger. Auf andere wartet für zwei Tage Protest 25 Jahre Haft.

Nach Angaben der lokalen Menschenrechtsorganisation Cubalex waren zu Monatsbeginn etwa die Hälfte der damals festgenommenen Protestanten noch immer hinter Gittern, mit oder ohne Verfahren, darunter mehrere Jugendliche.

Juan Pappier von der Amerika-Sektion bei „Human Rights Watch“ spricht vom „Höhepunkt der Unterdrückung in Kuba, zumindest in diesem Jahrhundert“. „Wem die vom Regime auferlegten Regeln nicht gefallen, der hat zwei Möglichkeiten: Gefängnis oder Exil.“

Vor allem junge Menschen verlassen das Land

Und so entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Sie verkaufen oft Haus und Hof, um das Geld für ein Flugticket und die Dollars für die Schleuser zusammenzubekommen, die sie in die USA bringen sollen. Um die 15.000 US-Dollar sind nach Berichten von Migranten dafür nötig. Der Weg ist gefährlich, ob die Menschen tatsächlich ankommen ist unsicher.

Der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Everleny berichtet unter Bezugnahmen auf Daten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP von Mitte Juni davon, dass 140.000 Kubaner allein zwischen Oktober und Mal in den USA angekommen seien. Darunter seien vor allem junge Leute.

Es ist die größte Migrationsbewegung seit der so genannten Mariel-Bootskrise 1980, als von einem Hafen im Westen Kubas in sieben Monaten 125.000 Menschen per Boot in die USA wollten. Und die Abwanderung werde weitergehen, ist sich Everleny sicher.

Neben den weiterhin starken staatlichen Repressalien habe sich auch die wirtschaftliche Lage nicht verbessert, kritisiert Everleny. „Die Indikatoren, die vor einem Jahr zu der großen Unzufriedenheit und den Protesten führten, sind genauso schlecht oder schlechter als damals,“ sagt er. Sehr hohe Preise, Stromausfälle, drastischer Kaufkraftverlust – alles sei schlimmer als 2021. Zudem sei die letzte Zuckerernte die schlechteste seit mehr als einem Jahrhundert gewesen und reichte nicht einmal dafür, den Inlandsverbrauch zu decken.

Die kubanische Landwirtschaft ist historisch ineffizient, die Regierung müsste Lebensmittel für mindestens 1,6 Milliarden Dollar jährlich importieren – wofür das Geld fehlt. Der Tourismus als eine der wichtigsten Devisenquellen liegt bracht, was viele kleine private Händler in den Ruin treibt. Die Inflation lag laut kubanischem Statistikbüro Ende Mai bei 23,7 Prozent.

Wie sehr die Kubaner unter der Situation leiden, erzählte auch ein junger Mann, der vor einem Jahr an den Protesten teilnahm, der spanischen Zeitung „El País“. „Damals begannen die Stromausfälle gerade erst, heute sind es im Landesinneren bereits zehn bis zwölf Stunden pro Tag. Die Warteschlangen sind unerträglich und die Versorgungsengpässe brutal.“

Der größte Teil der Bevölkerung habe zudem keinen Zugang zu US-Dollars und die einzigen Geschäfte, in denen man wirklich Notwendiges finden könne, seien die Devisengeschäfte. In diesen 2019 vom Staat geöffneten Läden bekommen die Kubaner für Dollar Gegenstände wie Windeln oder Waschmaschinen, die es sonst im Land nicht gibt.

Dort einkaufen zu gehen, wird aber für die Menschen immer teurer. „Auf der Straße beträgt der Wechselkurs bereits ein Dollar für 110 kubanische Pesos“, ergänzt der junge Mann.

Politisch gab es für die Menschen in den vergangenen Jahren ebenfalls keine Erleichterung. Die Antwort der Regierung und der Sicherheitskräfte vor einem Jahr und vor allem die folgende juristische Verfolgung der Demonstranten hat klar gemacht, dass der seit Oktober 2019 amtierende Staatschef Miguel Díaz-Canel kein Stück liberaler regiert als die Castro-Brüder zuvor.

