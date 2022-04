Migration Ruanda statt Großbritannien: London verschiebt sein Flüchtlingsproblem nach Afrika

London Flüchtlinge, die versuchen, illegal über den englischen Kanal nach Großbritannien einzureisen, sollen demnächst mit dem Flugzeug in das rund siebentausend Kilometer entfernte Ruanda gebracht werden, um dort Asyl beantragen zu können.

Der britische Premierminister Boris Johnson spricht von der „weltweit ersten Partnerschaft zur Bewältigung der globalen Migrationskrise“ und geht davon aus, dass dadurch in den kommenden Jahren „Zehntausende“ Wirtschaftsflüchtlinge umgesiedelt werden könnten. Zugleich verschafft er sich durch den Themenwechsel innenpolitisch etwas Luft, nachdem der Premier durch die „Partygate“-Affäre erneut unter Rücktrittsdruck geraten war.

Dass Johnson wenige Wochen vor den Kommunalwahlen am 5. Mai das emotional aufgeladene Immigrationsthema in den Vordergrund rückt, dürfte ebenfalls kein Zufall sein. Die Konservativen hoffen, mit dem Abschiebeverfahren auch bei den Wählern zu punkten.

Menschenrechtsaktivisten von der britischen Hilfsorganisation „Refugee Action“ brandmarken die Abschiebung der Flüchtlinge dagegen als „unmenschlich und barbarisch“. Steve Valdez-Symonds, Flüchtlingsdirektor der britischen Sektion von Amnesty International, sprach von einer „schockierend schlecht durchdachten Idee“.

London knüpft mit dem Plan an das umstrittene Verfahren der australischen Regierung an, die bereits seit 2012 Bootsflüchtlinge in Lager auf Inseln vor der Küste des Subkontinents bringt. „Unser Mitgefühl mag unendlich sein, aber unsere Fähigkeit, Menschen zu helfen, ist es nicht“, rechtfertigte Johnson seinen Vorstoß.

Nach Zahlen der Regierung in London sind im vergangenen Jahr mehr als 28.000 Flüchtlinge mit kleinen Booten in Großbritannien angelandet. (Foto: AP) Boot mit Flüchtlingen vor der britischen Küste

Großbritannien wird im Gegenzug für die Aufnahme der Flüchtlinge durch Ruanda 120 Millionen Pfund (144 Millionen Euro) in die wirtschaftliche Entwicklung des zentralafrikanischen Landes investieren. „Ruanda engagiert sich für die internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft im Bereich der Migration“, erklärte der ruandische Außenminister Vincent Biruta in Kigali.

Dort hatte die britische Innenministerin Priti Patel den Deal unter Dach und Fach gebracht. „Die globale Migrationskrise und die Art und Weise, wie wir die illegale Migration bekämpfen, erfordern neue, weltweit führende Lösungen“, sagte die wegen ihrer harschen Einwanderungspolitik umstrittene Politikerin. Sie bezifferte die Unterbringungskosten für die illegal eingereisten Flüchtlinge in britischen Hotels auf 4,7 Millionen Pfund pro Tag.

Nach Zahlen der Regierung in London sind im vergangenen Jahr mehr als 28.000 Flüchtlinge mit kleinen Booten in Großbritannien angelandet. 27 Menschen ertranken im November, als ein Flüchtlingsboot im englischen Kanal kenterte. „Sieben von zehn der im letzten Jahr in kleinen Booten ankommenden Menschen waren Männer unter 40 Jahren“, die von Schleusern illegal ins Land gebracht worden seien, sagte Johnson. London und Paris schoben sich gegenseitig den schwarzen Peter für die Flüchtlingskrise im Ärmelkanal zu.

Ruanda sei eines der sichersten Länder der Welt und verzeichne global das viertschnellste Wirtschaftswachstum, betonte der britische Premier. Allerdings wird das Land seit mehr als 20 Jahren von dem autoritär regierenden Präsidenten Paul Kagame geführt. Noch im vergangenen Sommer kritisierte die britische Botschafterin für Menschrechte, Rita French, Ruanda dafür, dass die Regierung Kagames Anschuldigungen über Menschenrechtsverstöße nicht ernst genug nehme.

Mehr dazu: Ganz Europa empfängt Ukraine-Flüchtlinge – nur Großbritannien ist eine Festung.