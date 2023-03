Die Supermächte USA und China beschwören, dass sie keinen militärischen Konflikt wollen. Doch im Hintergrund bereitet sich Washington auf eine chinesische Aggression gegen Taiwan vor.

Weltweit fürchten Militärs und Fachleute einen Angriff Chinas auf Taiwan. (Foto: Reuters) Taiwans Militär

Tokio, Washington In nur wenigen Stunden könnten chinesische Luft- und Seestreitkräfte Taiwan an den Rand der Kapitulation bringen. „Ein Eröffnungsbombardement zerstört den größten Teil von Taiwans Marine und Luftwaffe“, heißt es in einer Simulation des Center for Strategic und International Studies, einer renommierten Denkfabrik in Washington.

„Verstärkt durch ein mächtiges Raketenaufgebot umkreist die chinesische Marine Taiwan und unterbindet jeden Versuch, Schiffe und Flugzeuge auf die belagerte Insel zu bringen. Zehntausende Soldaten überqueren die Meerenge mit Amphibienfahrzeugen, während Luftangriffe den Boden erschüttern.“

Die beklemmenden Szenen sind Auszüge eines sogenannten „Wargames“, einer militärischen Simulation. Auf 156 Seiten beschreiben Sicherheitsexperten eine Attacke gegen die Insel, die China für sich beansprucht. In dem Planspiel eilen die USA Taiwan zu Hilfe – so wie es US-Präsident Joe Biden zugesichert hat, zuletzt vergangenen Herbst. „Ja“, antwortete er damals auf die Frage, ob US-Soldaten Taiwan verteidigen würden.

