Militär China kündigt Seemanöver nahe Taiwan an

Zuletzt haben die Spannungen zwischen China und den USA wegen Taiwan deutlich zugenommen. Am Samstag soll nun eine Militärübung abgehalten werden – mit Signalwirkung.

China führt immer wieder Marine-Manöver in der Nähe Taiwans durch. (Foto: AP) Chinesische Marine

Peking Als mögliche Warnung an die USA hat China ein Militärmanöver in der Nähe Taiwans angekündigt. Wie die Behörden in China am Samstag mitteilten, wurden Teile der Gewässer in der Provinz Fujian für ein Manöver, bei dem scharfe Munition zum Einsatz kommen sollte, gesperrt. Die Übung war von 9.00 bis 21.00 Uhr (Ortszeit) angesetzt.

Das betroffene Gebiet befindet sich im Norden der Taiwanstraße, die das chinesische Festland und die Inselrepublik Taiwan trennt.

In den vergangenen Tagen haben die Spannungen zwischen Peking und Washington vor dem Hintergrund einer möglichen Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, deutlich zugenommen. Peking hatte für den Fall einer solchen Reise, die Pelosi selbst nicht bestätigt hat, mit deutlichen Konsequenzen gedroht.

Bei einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Donnerstag hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Angaben des chinesischen Außenministeriums mit Bezug auf Taiwan gesagt: „Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen.“ Die chinesische Führung betrachtet das unabhängige, demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik und sieht Besuche ausländischer Politiker als Provokation an.

