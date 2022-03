Militär Südkorea: Nordkorea feuert Raketen aus Mehrfachraketenwerfer ab

Die „Projektile kurzer Reichweite“ können einen nuklearen Sprengkopf tragen. Damit verstößt das Land zum wiederholten Mal gegen UN-Resolutionen.

Die Friedensverhandlungen zwischen den beiden Ländern werden seit längerem nicht mehr geführt. (Foto: dpa) Südkoreaner beobachten einen Raketenstart in Nordkorea

Seoul Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag offenbar Raketen von einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung offenes Meer abgefeuert. Es war demnach zunächst unklar, wie weit die mutmaßlichen Raketen flogen.

Die südkoreanischen Streitkräfte seien weiter in Bereitschaft und beobachteten die Lage, teilte der Generalstab mit. Die selbsterklärte Atommacht Nordkorea hatte seit Beginn des Jahres schon mehrfach unter Verstoß gegen UN-Resolutionen Raketen getestet, die einen Atomsprengkopf tragen können.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Militärs, dass Nordkorea am Sonntagmorgen (Ortszeit) innerhalb einer Stunde anscheinend vier Schüsse aus einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung Gelbes Meer abgegeben habe. Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul kam zu einer Dringlichkeitssitzung auf der Ebene von Vizeministern zusammen. Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach dabei laut Berichten südkoreanischer Medien von „Projektilen kurzer Reichweite“.

Die Mitglieder des nationalen Sicherheitsrats arbeiteten daran, Einzelheiten in enger Abstimmung mit den USA zu analysieren. In einer Erklärung hieß es zudem, dass Südkorea seine militärischen Fertigkeiten und das Bündnis mit den USA dafür einsetzen werde, um zu verhindern, dass während der Periode des Machtwechsels in Seoul ein Sicherheitsvakuum entsteht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Amtszeit von Präsident Moon Jae In endet im Mai. Dann tritt eine neue konservative Regierung unter Führung des Wahlsiegers Yoon Suk Yeol an. Der frühere Generalstaatsanwalt Yoon hat versprochen, das Militärbündnis mit den USA zu stärken und ein stärkeres Sicherheitsengagement der USA zu erwirken, um der wachsenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea entgegenzutreten. Wiederholt Raketenstarts in Nordkorea Nordkorea hatte Ende Februar und Anfang März auch zwei Raketentests unternommen, die nach Einschätzung der USA und Südkoreas im Zusammenhang mit der Arbeit Pjöngjangs an einem neuartigen Interkontinentalraketen-System stehen. Nordkorea selbst sprach von wichtigen Tests in der Entwicklung eines Erdbeobachtungssatelliten. Das Land entwickelt trotz Verbots durch die Vereinten Nationen seit Jahren Raketen unterschiedlicher Reichweiten, die auch einen Atomsprengkopf befördern können. Gespräche über einen Friedensprozess zwischen den beiden koreanischen Staaten und Verhandlungen mit den USA über eine atomare Abrüstung Nordkoreas liegen seit längerem auf Eis. Mehr: Konservativer Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahl in Südkorea