Militär USA sanktionieren Firmen wegen Treibstofflieferungen an Nordkorea

Die USA werfen Unternehmen und Einzelpersonen vor, Nordkorea bei der Treibstoffbeschaffung geholfen zu haben. Dies unterstütze das Waffenprogramm des Landes – und verdiene Sanktionen.

Allein in diesem Jahr sind nach US-Angaben 41 solcher Raketen gestartet. (Foto: Reuters) Raketenstarts in Nordkorea

Washington Nach den jüngsten Raketentests Nordkoreas haben die USA Sanktionen gegen drei Unternehmen und zwei Einzelpersonen verhängt, die dem isolierten Land bei der Beschaffung von Treibstoff geholfen haben sollen. Damit hätten sie die Entwicklung der nordkoreanischen Waffenprogramme und des Militärs direkt unterstützt, teilte das US-Außenministerium am Freitag in Washington mit. Konkret geht es unter anderem um illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers, mit denen Einfuhrbeschränkungen nach Nordkorea umgangen worden sein sollen.

Nordkorea habe in diesem Jahr in einem „noch nie dagewesenem Tempo, Umfang und Ausmaß ballistische Raketen abgefeuert“, sagte US-Außenminister Antony Blinken laut Mitteilung. Allein in diesem Jahr seien 41 solcher Raketen gestartet, sechs davon seien ballistische Interkontinentalraketen gewesen.

Die neuen Sanktionen richten sich gegen Personen und Unternehmen aus Singapur, Taiwan und von den Marshallinseln. Etwaige Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden für US-Bürger untersagt.

