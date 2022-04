Militärbündnis „Wie in einem James-Bond-Film“: Das bringt Finnland der Nato militärisch

Als Konsequenz aus dem „Winterkrieg“ wäre Finnland für eine russische Invasion bestens gerüstet – und gemeinsam mit Schweden ein großer Nato-Gewinn. Eine Analyse.

In Finnland gehören ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung den Reservisten an. (Foto: dpa (M)) Finnische Militärübung

Seit fünf Jahren schon führt Finnland das Uno-Ranking der glücklichsten Nationen der Welt an. Im Wolkenkuckucksheim leben die Finnen aber deshalb noch lange nicht. Im Gegenteil: Seit Jahrzehnten befürchten sie, dass ein Krieg mit Russland jederzeit ausbrechen könnte – und haben sich entsprechend vorbereitet.

Die Hauptstadt Helsinki gleicht unter der Erde an einigen Stellen schon fast einem Schweizer Käse, so verzweigt ist das System von Dutzenden Kilometern an Tunneln. „Es gibt Gebiete wie in einem James-Bond-Film“, brüstete sich kürzlich Ex-Verteidigungschef Jarmo Lindberg. Die Armeehauptquartiere sollen sich sogar unter Hügeln mit 30 bis 40 Metern Granit befinden.

Zudem gehört fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung des nordischen Landes den Reservisten an. Rechnet man sie mit ein, hat Finnland im Verhältnis zu seiner Größe eines der größten Militärs in Europa. Ständig prüft das Land mit gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern, welche sicherheitspolitischen Schwächen es korrigieren sollte.

