Die Bundesregierung galt bei Waffenlieferungen bisher als Zauderer, Paris und London als Vorreiter. Verteidigungsminister Pistorius will nun das Gegenteil beweisen.

„Deutschland steht in der Europäischen Union an der Spitze der Unterstützer, und zwar mit deutlichem Abstand” (Foto: dpa) Verteidigungsminister Boris Pistorius

Brüssel, London, Berlin, Paris Boris Pistorius nutzte seinen ersten Auftritt als Verteidigungsminister bei einem Nato-Treffen in Brüssel für eine Klarstellung: „Ich will es noch mal betonen“, sagte der SPD-Politiker zur deutschen Militärhilfe an die Ukraine, „Deutschland steht in der Europäischen Union an der Spitze der Unterstützer, und zwar mit deutlichem Abstand.“ Hinter den USA sei man „mit Großbritannien gleichauf“.

Der seit drei Wochen amtierende Minister strahlt ein neues deutsches Selbstbewusstsein bei den Waffenlieferungen aus. Die Bundesregierung will in dieser Debatte nicht länger getrieben, sondern als Taktgeber erscheinen, national wie international. Bislang inszenierten sich vor allem Großbritannien und Frankreich als europäische Anführer.

