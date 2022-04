Militärhilfen Warum die Schweiz keine Munitionslieferungen an die Ukraine freigibt

Zürich Die Lieferung von schweren Waffen wie dem Gepard-Panzer an die Ukraine markiert eine Kehrtwende in der deutschen Rüstungspolitik. Doch auf die Unterstützung der Schweiz kann die Bundesregierung in diesem Fall nicht zählen: Das eidgenössische Wirtschaftssekretariat (Seco) untersagte der Bundesrepublik die Weitergabe von Munition, die Deutschland aus dem Nachbarland importiert hatte.

Nach Berichten von „SRF“ und „Handelszeitung“ handelt es sich dabei neben Gewehrmunition auch um Geschosse oder Komponenten für Geschosse, die im Flugabwehrpanzer Gepard eingesetzt werden können. Die Lieferung von Gepard-Panzern an die Ukraine sei dadurch jedoch nicht gefährdet: Munition für den Panzer könne Deutschland auch aus inländischen Quellen beziehen, heißt es in den Medienberichten weiter.

Bei seiner Weigerung, die Wiederausfuhr der Munition zu gestatten, bezog sich die schweizerische Behörde auf die Kriegsmaterialverordnung: Die Schweiz verbietet Waffen- oder Munitionslieferungen an Kriegspartien. Das Gesetz gilt als einer der Grundpfeiler der schweizerischen Neutralität.

Schon die Gepard-Lieferung an sich ist politisch heikel: Der Panzer besteht in wichtigen Teilen aus Schweizer Technik. Die 35-Milimeter-Geschütze wurden den „SRF“ zufolge vom Schweizer Industriekonzern Oerlikon-Bührle hergestellt. Die Flugabwehrsparte, Oerlikon Contraves AG, ging 2009 jedoch im deutschen Rheinmetall-Konzern auf.

Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ist eine Debatte über die Ausgestaltung der Neutralität in der Schweiz entbrannt. Die ersten Sanktionen der EU nach Kriegsausbruch wollte die Schweiz zunächst nicht umsetzen. Innerhalb von wenigen Tagen folgte jedoch die Kehrtwende in der eidgenössischen Sanktionspolitik: Seither setzt das Land die Strafmaßnahmen der EU gegen Russlands Elite eins zu eins um. Das Land hat russische Vermögen in Milliardenhöhe eingefroren.

„Keine militärische Unterstützung an Konfliktparteien“

Der harte Kurs der Schweiz gegen Russland hat in der Bevölkerung breiten Rückhalt: Lediglich Politiker der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) sprachen sich gegen die Umsetzung der EU-Sanktionen aus. Der liberale Bundespräsident Ignazio Cassis, der zudem das Außenamt verantwortet, wirbt seither auch international um Verständnis für die Position der Schweiz.

In einem Gastbeitrag für die „FAZ“ schrieb er kürzlich, die Bedeutung der schweizerischen Neutralität lasse sich auf einige wenige Merksätze herunterbrechen. Einer davon: „Wir leisten keine militärische Unterstützung an Konfliktparteien.“ Dazu ist die Schweiz weiterhin nicht bereit, auch wenn das Land, wie Cassis weiter schreibt, „den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine von Anbeginn an unmissverständlich aufs Schärfste verurteilt“ hat.

Die Schweiz hat zuletzt mehrere außenpolitische Positionen geräumt, die historisch als unvereinbar mit ihrer neutralen Rolle sind. So bemüht sich das Land im kommenden Jahr um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Als solches könnte die Schweiz in Zukunft auch Militäreinsätzen mit Uno-Mandat zustimmen.

Und auch die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine ist noch nicht verstummt. Als einer der ersten Spitzenpolitiker wagte Gerhard Pfister, Chef der Partei „Die Mitte“, den Tabubruch und forderte, den Wiederexport eidgenössischer Waffenteile aus Deutschland in die Ukraine zu autorisieren. Der schweizerische Bundesrat habe die Kompetenz per Verordnung zur Wahrung außenpolitischer Interessen diese zu ermöglichen. Das Seco, eine Behörde die dem SVP-geführten Wirtschaftsdepartement unterstellt ist, widersprach jedoch umgehend. Es dürfte jedoch nicht die letzte Streit um die politische Rolle der Schweiz im Ukrainekrieg bleiben.

