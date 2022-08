Militärstrategie Krieg mit Russland geht in die dritte Phase: Die Ukraine schlägt zurück

Mit gezielten Operationen setzt die Ukraine das russische Militär unter Druck. Beobachter erwarten nun eine Offensive Kiews, um den Feind zurückzudrängen.

„In naher Zukunft wird es sehr akute Ereignisse an der gesamten Front geben.“ (Foto: Reuters) Ukrainischer Panzer im Gefecht in der Ostukraine.

Berlin Knapp sechs Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine geraten die Truppen Moskaus immer stärker unter Druck. In den vergangenen Tagen gab es weit hinter der Frontlinie eine Reihe von Explosionen auf Flugplätzen, in Depots und bei der Infrastruktur, für die teilweise die Ukraine die Verantwortung übernommen hat.

Aus Sicht von Militärexperten ist damit der Krieg in die dritte Phase getreten. Nach der russischen Offensive im Süden und Osten des Landes versucht die Ukraine nun, Putins Truppen so weit wie möglich aus ihrem Territorium zu vertreiben.

Nach Beobachtung des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) haben die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin allenfalls sehr begrenzt Gebiete in der Nähe des Kernreaktors Saporischschja erobern können. Die meisten Vorstöße seien von ukrainischen Soldaten zurückgeschlagen worden. Gerade im Süden des Landes, in der Region um die Großstadt Cherson, hätten diese Gebiete zurückerobern können.

