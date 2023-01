Militärübungen Südkorea und USA ziehen Übungen mit Nuklearwaffen in Betracht

Grund für die mögliche Maßnahme ist die Bedrohung durch Nordkorea. Die Situation zwischen Nord- und Südkorea hat sich im vergangenen Jahr weiter verschärft.

Seoul Südkorea und die Vereinigten Staaten erwägen angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea ihre gemeinsamen militärischen Übungen um US-Atomwaffen zu erweitern. „Die Nuklearwaffen gehören den Vereinigten Staaten, aber Planung, Informationsaustausch, Übungen und Ausbildung sollten von Südkorea und den Vereinigten Staaten gemeinsam durchgeführt werden“, sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol der Zeitung „Chosun Ilbo“. Die Regierung in Washington stehe dieser Idee „sehr positiv“ gegenüber.

Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea haben sich im vergangenen Jahr durch die ungewöhnlich vielen nordkoreanischen Raketenstarts verschärft. Am Sonntag feuerte Nordkorea erneut eine ballistische Kurzstreckenrakete vor seiner Ostküste ab, am Samstag waren es drei. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will den Ausbau seines Landes zu einer mächtigen Atommacht forcieren.

