Brüssel, Rom Das Stadion „Artemio Franchi“ stammt aus den 30er-Jahren, ein denkmalgeschützter Betonklotz, in dem rund 43.000 Fans die Erstliga-Spiele des AC Florenz anschauen können. „Das ist eine sehr gute Nachricht“, freute sich Dario Nardella, Bürgermeister der toskanischen Kunsthauptstadt, als Italiens Regierung beschloss, die Sanierung voranzutreiben – auch mit Millionengeldern aus dem Wiederaufbaufonds, den Europa in der Pandemie auflegte. Das war im April 2021, damals regierte in Italien noch Mario Draghi.

Heute, zwei Jahre und einen Rechtsruck im Land später, drohen Nardellas Träume zu platzen. Grund ist die EU-Kommission: Die Sanierung des Stadions und des Geländes drumherum kostet rund 200 Millionen Euro, 64 Millionen davon sollten aus Brüssel fließen. Daran gibt es nun Zweifel: Obwohl die Kommission Italiens Wiederaufbauplan schon im Juni 2021 genehmigt hat, verlangt sie nun Nachbesserungen – und stoppte vorerst die Auszahlung der nächsten Milliardentranche.

