Die Ukraine verfügt über eine Finanzlücke von neun Milliarden Dollar. Die muss durch westliche Geldgeber für den Wiederaufbau und die zerstörte Infrastruktur gestopft werden.

Der US-Präsident hat viele Hilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Damit könnte bald Schluss sein. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski und Joe Biden

Washington, Berlin Es ist das größte Leck im amerikanischen Sicherheitsapparat seit den Snowden-Enthüllungen vor zehn Jahren: Dutzende, teils als hochgeheim eingestufte US-Dokumente geben tiefe Einblicke in das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Ihre Veröffentlichung ist nicht nur eine Blamage für die USA, sie ist auch ein schwerer Rückschlag für die ukrainische Regierung.

Denn die Dokumente zeichnen das Bild einer zunehmend erschöpften Armee, deren Flugabwehr dramatisch geschwächt ist und die womöglich nicht in der Lage ist, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Das Durchhaltevermögen der Ukraine zu stärken, dieses Ziel der demokratischen Industrieländer ist seit dem Durchsickern der brisanten Papiere noch dringlicher geworden.

Der Westen stehe an der Seite der Ukraine, das ist die Botschaft auf der Frühjahrstagung vom Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in dieser Woche in Washington. Am Rande des Treffens bekräftigten die G7-Staaten ihre „unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine“, die US-Regierung verhängte eine neue Runde Russland-Sanktionen.

