Mindestlohn So will die EU Lohn-Dumping verhindern

Mit einer Mindestlohn-Richtlinie will die EU bessere Löhne für EU-Bürger sicherstellen. Die Arbeitgeber laufen Sturm – und fordern ein Nein der Bundesregierung.

In Deutschland war jüngst beschlossen worden, dass der Mindestlohn vom 1. Oktober an auf zwölf Euro steigen soll. (Foto: dpa) Geld

Brüssel Gerade erst hat der Bundestag die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde beschlossen, da meldet sich auch die EU zu Wort. In einer Nachtsitzung verständigten sich die Verhandler von europäischem Rat, Kommission und Parlament am frühen Dienstagmorgen auf eine neue Mindestlohn-Richtlinie.

Diese sieht vor, dass die nationalen Mindestlöhne in der EU mindestens alle zwei Jahre aktualisiert werden und sich dabei an internationalen Standards orientieren sollen. Auch sollen 80 Prozent der Arbeitsverträge in jedem Mitgliedstaat unter die Tarifbindung fallen. Beides ist in vielen Ländern nicht der Fall. In Deutschland etwa sind nur rund die Hälfte der Verträge tarifgebunden – Tendenz sinkend.

Der Vorstoß aus Brüssel kommt zu einem politisch günstigen Zeitpunkt: Angesichts der hohen Inflation wird in vielen Privathaushalten das Geld knapper. Die Bürger mit den geringsten Einkommen leiden am stärksten unter den steigenden Lebenshaltungskosten. Regierungen suchen nach Wegen, wie sie die Kaufkraftverluste ausgleichen können.