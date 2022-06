Ministertreffen Der große Zoff am Genfer See: Die WTO streitet über Impf-Patente

Kurz vor ihrer Ministerkonferenz ist die Welthandelsorganisation bei Patenten auf Covid-19-Impfstoffe uneins. Dabei steht viel auf dem Spiel.

Viele ärmere Länder empfinden die Verteilung der Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie als ungerecht. (Foto: dpa) Corona-Impfung in Südafrika

Genf Eine kahle Ecke in der Zentrale der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf: Die WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala ist am Telefon, sie scheint angespannt zu sein. Die Nigerianerin versucht, zwischen den 164 zerstrittenen WTO-Mitgliedern zu vermitteln – und will mit Blick auf die angeschlagene Organisation endlich ein Signal des Aufbruchs und der Einigkeit aussenden.

Bei der Ministerkonferenz von Sonntag bis Mittwoch in Genf sollen die Staaten konkrete Ergebnisse liefern. Vor allem müssen die Länder im verzwickten Patentstreit für Covidimpfstoffe eine Lösung finden, immerhin hatten sie ein halbes Jahr diplomatische Extrazeit. Ursprünglich sollte die Konferenz Ende 2021 stattfinden. Die Coronapandemie zwang die WTO jedoch, die Veranstaltung zu verschieben.