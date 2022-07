Mittelmeerkonflikt Wettrüsten mit der Türkei: Griechenland will F-35 bestellen

Kein anderes Nato-Mitglied gab 2021 in Relation zur Wirtschaftskraft so viel Geld aus für die Verteidigung wie Griechenland. Jetzt startet die Athener Regierung das nächste Rüstungsprogramm.

Auch die deutsche Luftwaffe soll 35 Kampfflugzeuge des Typs vom US-Herstellers Lockheed Martin erhalten. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) F-35

Im griechischen Verteidigungsministerium liebäugelt man schon seit Jahren mit dem Flugzeug. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Mit einem „Letter of Request“ (LOR) teilte die griechische Regierung den USA ihren Wunsch nach Lieferung von 20 Kampfflugzeugen des Typs F-35 des Herstellers Lockheed Martin mit. Für weitere 20 Exemplare des Tarnkappenjets will Griechenland Optionen aufnehmen.

Bereits Mitte Mai hatte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis bei seinem Besuch im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden über die F-35 gesprochen. Dass die offizielle Anfrage gerade jetzt kommt, ist kein Zufall: Am Mittwoch hatte das Pentagon in Washington der Türkei Unterstützung für ihren Wunsch nach 40 Kampfjets vom Typ F-16 signalisiert. 80 ältere Flugzeuge dieses Typs will Ankara modernisieren.