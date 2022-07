Mobilfunk Airbus, Siemens, Vodafone – Forschungsministerium gründet Industriekonsortium für 6G

Deutschland will die technologischen Standards von 6G mitdefinieren.

Berlin Die neue, sechste Generation des Mobilfunks (6G) verspricht einen noch schnelleren Datenverkehr bereitzustellen als ihre Vorgänger. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startet jetzt ein industriegeführtes Projekt mit dem Namen „6G-ANNA“, um die Entwicklung und schließlich Implementierung der Technologie voranzubringen.

Insgesamt 29 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, darunter Airbus, Bosch, Ericsson, Siemens und Vodafone sollen unter der Leitung von Nokia Deutschland die Potenziale von 6G erforschen.

Da die neue Mobilfunkgeneration höhere Datenraten, schnellere Reaktionszeiten und verbesserte Ortungsgenauigkeit verspricht, ist sie beispielsweise für die ferngesteuerte Nutzung von Robotern oder das autonome Fahren interessant. In Tests konnte 6G eine Geschwindigkeit von einem Terabit pro Sekunde erreichen. Somit wäre es deutlich schneller als die 5G-Technologie.

„6G ist eine riesige Chance für Deutschland, die wir nutzen müssen“, sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dem Handelsblatt. Die 6G-Forschung schaffe die „Voraussetzung für Innovationen und Wachstum“.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Das BMBF fördert „6G-ANNA“ mit 27 Millionen Euro, die gesamte Forschungsinitiative für 6G soll insgesamt 700 Millionen Euro bis 2025 bekommen. Die erste Spezifikation eines globalen 6G-Standards wird innerhalb der nächsten sechs bis acht Jahre erwartet. Ab 2030 könnte 6G kommerziell eingeführt werden.

Chinesischen Einfluss verhindern

Während Deutschland bei der Entwicklung der fünften Mobilfunkgeneration (5G) keine maßgebliche Rolle spielte, wollen Wirtschaft und Politik die technologischen Standards dieses Mal mitdefinieren. Dabei geht es auch darum, Unabhängigkeit von chinesischen und US-amerikanischen Anbietern herzustellen. Um die Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am Ausbau des deutschen 5G-Netzes war lange gerungen worden.

Bisher ist 5G immer noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. In vielen ländlichen Gegenden ist laut einer Karte der Bundesnetzagentur selbst die Abdeckung mit 4G nicht überall sichergestellt – dort müssen die Menschen noch auf die langsame Netztechnologie 2G zurückgreifen. Das 3G-Netz wurde im vergangenen Jahr abgeschaltet, um Frequenzen für schnellere Netze freizugeben. Das hat sich laut Bundesnetzagentur allerdings negativ auf die Versorgung ausgewirkt. Bis Ende des Jahres, so versprechen es die Telekommunikationsanbieter, soll 5G im Großteil Deutschlands zur Verfügung stehen.

Mehr: Wie Deutschland seine Telekomnetze schützen will.