Mobilität Elektronik statt Tankstutzen: EU-Kommission kommt mit E-Fuels-Vorschlag auf FDP zu

Es gibt Bewegung im Verbrennerstreit. Autos sollen künftig selbst erkennen, welcher Kraftstoff sich in ihrem Tank befindet, schlägt Brüssel vor.

Der Vorschlag der EU-Kommission könnte den Verbrennerstreit lösen. (Foto: dpa) Pkw mit Verbrennungsmotor

Brüssel, Berlin Die EU-Kommission reagiert auf die Forderungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), die Zukunft der Verbrennungsmotoren in Pkw zu sichern. Die Behörde hat einen Regulierungsvorschlag nach Berlin geschickt, der dem Handelsblatt vorliegt. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Demnach ist vorgesehen, dass E-Fuels-Fahrzeuge technisch erkennen sollen, ob sie mit fossilem Benzin beziehungsweise Diesel oder aber mit E-Fuels betankt worden sind. Wenn das System einen fossilen Brennstoff erkennt, soll es verhindern, dass das Auto gestartet wird.

Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. So sieht es ein Gesetz vor, das in den EU-Gremien final beraten worden war und im letzten Moment von Deutschland gestoppt wurde. Die FDP möchte erst zustimmen, wenn ein Schlupfloch geschaffen wird für solche Verbrenner-Autos, die ausschließlich mit klimaneutralen E-Fuels betankt werden können.