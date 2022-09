Mohammed bin Salman Der mächtige Kronprinz Saudi-Arabiens wird nun auch Regierungschef

Berlin Der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman wird jetzt auch noch Regierungschef vom boomenden Saudi-Arabien. Sein Vater, der 86 Jahre alte König Salman, übergab in einem am Dienstagabend bekannt gewordenen Dekret sein Amt als Premierminister an seinen 37-jährigen Sohn, den er zuvor schon zum Thronfolger ernannt hatte.

MbS – so sein häufig verwendetes Namenskürzel – machte seinen jüngeren Bruder, Prinz Khalid bin Salman, zu seinem Nachfolger als Verteidigungsminister. Prinz Khalid hatte als Kampfpilot mehr als 50 Einsätze in Syrien und im Jemen geflogen und war saudischer Botschafter in Washington.

„Das ist ein klares Signal nach innen und außen, dass MbS und sein Bruder künftig das Land führen werden“, sagt Sebastian Sons, Mittelost-Experte am Bonner Thinktank Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Der Schritt sei „sehr ungewöhnlich“, zugleich aber eine kluge Maßnahme: Zwar wurde der Kronprinz schon seit seiner Ernennung 2017 als De-facto-Herrscher des Königreichs angesehen, aber „jetzt wurde er auch de jure zum Herrscher gemacht“, so Sons.

Der Zeitpunkt scheint nicht zufällig gewählt: Denn bis zum Montag muss die Regierung von US-Präsident Joe Biden entscheiden, ob sie MbS diplomatische Immunität gewährt. Diese gibt es zumeist nur für Staatsoberhäupter und Regierungschefs, bei Thronfolgern ist dies unklar.

Für MbS und seinem Bruder spielt es eine wichtige Rolle. Denn ihnen wirft die Verlobte des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vor, diesen ins saudische Konsulat in Istanbul zur Übergabe der für die Eheschließung notwendigen Dokumente gelockt zu haben, um ihn dort töten zu lassen. Sollte MbS Immunität bekommen, kann die Verlobte den Adeligen nicht in den USA verklagen.

Milliarden in der Staatsschatulle

Khashoggi war Kolumnist der „Washington Post“, die seit 2013 dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört. MbS soll auch dafür gesorgt haben, dass das Handy von Bezos abgehört wird.

„Es scheint, als wäre [der Staatsführung] geraten worden, diesen Schritt zu tun, bevor die Antwort der Biden-Regierung am 3. Oktober fällig war“, sagte Abdullah Alaoudh, Direktor bei Dawn, einer prodemokratischen Gruppe mit Sitz in Washington und beteiligt an der Khashoggi-Klage in den USA. „Praktisch macht es keinen Unterschied, Premierminister zu werden“, sagte Alaoud hinsichtlich des politischen Aufrückens des Kronprinzen.

MbS übernimmt ein Boomland: Die stark gestiegenen Ölpreise spülen dem weltgrößten Erdölexporteur Milliarden in die Staatsschatulle. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit 7,6 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr – so viel wie in keinem anderen der G20-Staaten der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

Der Vater von Mohammed bin Salman war lange Regierungschef in Saudi Arabien und hat das Amt im September an seinen Sohn abgegeben. (Foto: dpa) Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud 2017

„Die Aufrechterhaltung der Reformdynamik ist auf lange Sicht entscheidend für den Wohlstand Saudi-Arabiens“, schreiben die IWF-Experten Amine Mati und Sidra Rehman. Dies gelte auch für eine weitsichtige Haushaltsplanung und Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft.

Saudi-Arabiens Staatsfonds, der dreistellige Milliardensummen verwaltende Public Investment Fund (PIF), „sollte sich weiterhin auf hohe Renditen und eine stärkere Beteiligung des Privatsektors konzentrieren, auch bei der weiteren Umsetzung von ,Giga-Projekten‘“, so die IWF-Ökonomen.

Viele Wirtschaftsreformen, aber auch politische Repressionen

Damit spielen sie auf gigantische Programme wie den Aufbau der futuristischen Millionenstadt Neom, so groß wie Belgien, am Roten Meer an. Sie sollen ausländische Expertinnen und Technologiekonzerne ins Land locken. Der IWF lobt diese „Vision 2030“ genannte Politik: Deren fortgesetzte Umsetzung durch die Behörden werde „zur Diversifizierung und Liberalisierung der Wirtschaft beitragen und so den Weg für ein stabileres Wachstum ebnen“.

Während MbS die Wirtschaftsreformen vorantreibt und Frauen das Autofahren erlaubt hat, nehmen die politischen Repressionen aber zu: Die Zahl der Hinrichtungen Oppositioneller ist zuletzt deutlich gestiegen, und Menschenrechtsorganisationen beklagen immer mehr politische Häftlinge im Land.

MbS wird auch als Kopf hinter dem Börsengang von Saudi Aramco gesehen, dem zeitweise wertvollsten Unternehmen der Welt. Im Dezember 2019 waren beim weltweit größten Börsengang (IPO) zwei Prozent der Aktien des Konzerns platziert und damit 29,4 Milliarden Dollar erlöst worden.

Aramco will die Investitionen in diesem Jahr auf 40 bis 50 Milliarden Dollar erhöhen, nachdem sie 2021 bereits um 18 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar gestiegen sind. Geplant sei die Erhöhung der Ölförderkapazität von derzeit zwölf auf 13 Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich bis 2027.

Stark erhöhte Gasförderung und Produktion von „grünem Öl“

Zudem soll die Gasförderung bis 2030 um die Hälfte zulegen. Auch hat sich der weltgrößte Ölproduzent verpflichtet, immer mehr „grünes Öl“ durch CO2-Speicherung zu produzieren und massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren.

Die sprudelnden Aramco-Gewinne – allein in den ersten sechs Monaten 87,9 Milliarden Dollar – fließen zum Staatsfonds PIF, dessen oberster Aufseher MbS ist. Damit investiert das Königreich nicht nur Milliarden in US-Tech-Konzerne, sondern auch in visionäre Projekte wie Neom.

Die Früchte der Reformen des umstrittenen bisherigen Kronprinzen erntet die größte Volkswirtschaft am Golf schon in diesem Jahr durch hohes Wachstum.

MbS könne sehr bald nun auch König werden, sein Vater vorzeitig zurücktreten, sagen Diplomaten in Riad. Die Gerüchte in der saudischen Hauptstadt werden immer lauter.

