Mordanschlag Attentat auf Japans Ex-Premier Shinzo Abe: So könnte sich sein Tod auf das Land auswirken

Der langjährige japanische Regierungschef galt als Architekt von Japans Wirtschafts- und Außenpolitik. Sein Tod könnte weitreichende Folgen haben.

Der Konservative hatte viel Einfluss auf die japanische Politik. (Foto: Reuters) Shinzo Abe

Tokio Der Attentäter wartete auf der anderen Straßenseite. Der Mann, laut Medieninformationen ein ehemaliger Marinesoldat, hatte sich unauffällig zur Wahlkampfrede Shinzo Abes in der zentraljapanischen Stadt Nara gesellt. Immer wieder klatschte er mit den anderen Zuschauern Beifall, während der ehemalige japanische Regierungschef kurz vor den Oberhauswahlen am Sonntag für seine konservative liberaldemokratische Partei (LDP) warb.

Dann trat der 41-Jährige auf die Straße, zog eine selbstgebaute doppelläufige Schrotflinte aus der Tasche und schoss Abe in den Rücken. Ein Mal, zwei Mal knallte es, berichteten Augenzeugen dem Fernsehsender NHK. Der Politiker, der Japan am längsten regiert hat, fasste sich demnach an die Brust und brach mit blutigen Händen zusammen.

Rasch wurde der 67-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte um sein Leben kämpften. Inzwischen ist Abe seinen Verletzungen erlegen, wie das Krankenhaus bestätigt hat.

