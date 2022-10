Moskaus Angriffskrieg Russland stoppt Getreideabkommen mit der Ukraine – Internationale Kritik an Russland

Moskau nennt den Beschuss von Schiffen der Schwarzmeerflotte durch die Ukraine als Grund. Kiew bestreitet das – und drängt auf weitere Getreidelieferungen.

Können die Frachter nicht mehr sicher die Meere durchqueren, könnte es zu einer Hungerkatastrophe kommen. (Foto: dpa) Getreidefrachter

Warschau Durch Russlands erneute Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine droht nun erneut eine weltweite Hungerkrise. Moskau hatte am Sonnabend in einem Schreiben an Uno-Generalsekretär Antonio Gutteres darüber informiert, dass es das unter Vermittlung der UN und der Türkei geschlossene Abkommen zum sicheren Transit von Getreidefrachtern durch das maritime Kriegsgebiet vor der Ukraine aussetze. Bereits am Sonntag konnte deshalb die mit 40.000 Tonnen Getreide beladene „Ikaria Angel“ aus dem ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk nicht mehr auslaufen.

„Diese Produkte waren für Äthiopier bestimmt, die am Rande des Hungertodes stehen. Aber aufgrund der russischen Blockade des ,Getreidekorridors‘ sind Exporte nicht mehr möglich“, schrieb der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow am Sonntag auf Twitter.