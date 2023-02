Münchner Sicherheitskonferenz US-Außenminister Blinken hat Chinas Wang Yi in München getroffen

Das Treffen hat am Rande der Sicherheitskonferenz stattgefunden. Erst am Morgen hatte Wang Yi den USA einen Bruch internationaler Regeln vorgeworfen.

Der US-Außenminister hat Chinas Wang Yi in München getroffen. (Foto: AP) Antony Blinken

Washington, München US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi haben sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen. Das bestätigte die US-Delegation am Samstagabend. Blinken habe dabei die „inakzeptable Verletzung der Souveränität der USA und des internationalen Rechts“ durch den Eintritt eines chinesischen Überwachungsballons in den US-Luftraum angesprochen, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Samstag. Blinken habe weiterhin gesagt, ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen. Außerdem habe Blinken noch einmal klargemacht, dass eine chinesische Unterstützung Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine Konsequenzen haben werde.

Blinken habe auch unterstrichen, dass die USA keinen Konflikt mit China suchten und keinen neuen Kalten Krieg wollten. Man werde jedoch die eigenen Werte verteidigen, habe Blinken die Aussagen von US-Präsident Joe Biden noch einmal bekräftigt. Blinken habe die Bedeutung eines ständigen diplomatischen Dialogs betont.

Es war das erste Treffen der beiden Spitzendiplomaten seit dem Abschuss eines chinesischen Überwachungsballons vor rund zwei Wochen vor der US-Ostküste. Die US-Regierung sprach von einem Spionageballon, Peking dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei. Der Vorfall sorgte für zusätzliche Spannungen im ohnehin belasteten Verhältnis. Vor dem Gespräch mit Blinken hatte Wang Yi die USA bei einem Auftritt auf der Konferenz wegen des Abschusses scharf kritisiert. „Das ist, würde ich sagen, absurd und hysterisch", sagte Wang laut offizieller englischer Übersetzung in einer Fragerunde nach seiner Rede auf der Konferenz. „Das ist ein hundertprozentiger Missbrauch der Anwendung von Gewalt. Es ist ein Verstoß gegen internationale Regeln."