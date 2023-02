Münchner Sicherheitskonferenz US-Außenminister Blinken warnt Chinas Top-Diplomaten Wang Yi

Der US-Außenminister hat Chinas Wang Yi in München getroffen.

Washington, München Zum ersten Mal nach dem Eindringen eines mutmaßlich Spionage-Ballons Chinas in den amerikanischen Luftraum haben sich in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker und Politbüro-Mitglied Wang Yi am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen.

Blinken habe bei seinem Treffen mit Wang deutlich gemacht, dass die USA den Vorfall „verurteilen“. Washington hatte den Ballon kurz danach abschießen lassen. Der US-Außenminister habe betont, „dass dies nie wieder passieren dürfe“ und zugleich unterstrichen, „wie wichtig es sei, offene Kommunikationswege aufrechtzuerhalten“.

Auch chinesische Staatsmedien berichteten von dem „informellen Treffen“ zwischen Blinken und Wang Yi bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Treffen habe auf Ersuchen der Vereinigten Staaten stattgefunden, meldete der staatliche Fernsehsender CGTN. Wang Yi habe die USA aufgefordert, „sich dem Schaden zu stellen, der durch die willkürliche Anwendung von Gewalt in den Beziehungen zwischen China und den USA entstanden ist, und diesen zu beheben.“ Nach dem Ballon-Vorfall hatte Blinken eine eigentlich für Anfang Februar geplante Reise nach Peking kurzfristig abgesagt.

In seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstagvormittag kritisierte Wang Yi die USA scharf für den Abschuss des Ballons. Der Politiker wiederholte die Linie der chinesischen Staatsführung: Es habe sich um ein unbemanntes Flugobjekt gehandelt, das ziviler Natur sei. Es habe sich „versehentlich und unbeabsichtigt“ von seinem Kurs wegbewegt, so Wang Yi. Der Abschuss des Ballons sei eine „absurde und hysterische Reaktion“ gewesen.

Er warf den USA vor, damit lediglich von innenpolitischen Problemen ablenken zu wollen. „Das ist ein hundertprozentiger Missbrauch der Anwendung von Gewalt“, so Wang Yi. „Es ist ein Verstoß gegen internationale Regeln.“

Zweigleisige Strategie Washingtons

Bis zum Schluss war offenbar nicht klar, ob überhaupt ein Treffen der beiden Politiker bei der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden würde. Das kurzfristig anberaumte Gespräch von Blinken und Wang Yi unterstreicht die zweigleisige Strategie der US-Regierung.

Einerseits will Washington die diplomatischen Kanäle nach China offen halten: „Wir suchen keinen neuen Kalten Krieg“, betonte US-Präsident Joe Biden vergangene Woche. Die Zusammenkunft auf der Münchner Sicherheitskonferenz kann als Vorstufe für weiteren Dialog verstanden werden. Biden hatte angekündigt, er wolle zeitnah mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping telefonieren, es wäre das erste Gespräch nach dem amerikanischen Abschuss des Ballons.

Gleichzeitig wollen die USA klare Grenzen gegenüber China ziehen, wenn sie ihre nationale Sicherheit bedroht sehen. Biden stand etwa wegen des Vorfalls immens unter Druck. In den vergangenen Wochen beriet sich die US-Regierung mit rund 40 nicht näher benannten „internationalen Partnern“ über ein gemeinsames Vorgehen gegen chinesische Spionage.

Zuvor hatten die USA erklärt, dass China in der Vergangenheit auch über anderen Kontinenten Späh-Ballons eingesetzt habe, unter anderem über Europa. Peking weist die Vorwürfe zurück und sprach von einem „Wetterballon“. Die Bergung der Trümmer in den USA ist mittlerweile abgeschlossen, sie werden vom FBI analysiert. Das US-Militär schoss im Februar drei weitere, kleinere Flugobjekte ab, zu denen das Weiße Haus bislang eine näheren Angaben machte.

Verhältnis weiter angespannt

Trotz des Kontakts auf der Münchner Sicherheitskonferenz bleibt das Verhältnis zwischen den beiden Wirtschaftsgiganten schwer belastet. Laut des US-Außenministeriums gibt es bislang „keine Gespräche über einen neuen Termin für den Besuch“ von Blinken in Peking. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, sprach vor dem Treffen zwischen Blinken und Wang von einer „realen, sicherlich sehr beträchtlichen und greifbaren Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten“.

Es gebe „immer noch Spannungen, insbesondere nach dem Spionageballon.“, erklärte er. „Wir glauben nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für Außenminister Blinken ist, nach Peking zu reisen.“ Dennoch gelte: „Die Leitungen für diplomatische Gespräche sind offen“. Kirby räumte ein, dass der Kontakt zwischen den Streitkräften der beiden Weltmächte hingegen eingeschränkt sei. „Leider sind die militärischen Leitungen nicht offen, auch wenn wir das gerne geändert sehen wollen.“

Ein Besuch der früheren Sprecherin des US-Repräsentatenhauses Nancy Pelosi auf der selbstverwalteten Insel Taiwan, die China als sein Territorium beansprucht, war in Peking als Affront verurteilt worden. Anschließend wurden Teile der Kommunikation mit den USA eingefroren. Die US-Regierung warnte in den vergangenen Monaten verstärkt vor einer möglichen chinesischen Invasion in Taiwan.

Konfrontation nimmt zu

Biden hatte eigentlich zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, eine pragmatische Partnerschaft mit Peking anzustreben. Der US-Präsident will mit China in der Klimapolitik oder im Nordkorea-Konflikt zusammenarbeiten. Im Oktober trafen sich Biden und Xi am Rande des G20-Gipfels auf Bali.

Doch stattdessen nahmen die Konfrontationen zwischen den beiden Wirtschaftsgiganten zu. Biden erlässt immer härtere Technologiebeschränkungen gegen chinesische Unternehmen. Im vergangenen Jahr verabschiedete die US-Regierung noch schärfere Exportkontrollen für die Chipbranche. Hinter dem Schritt steckt die Annahme, dass China hochentwickelte Chips aus den USA auch für militärische Zwecke einsetzt, etwa für Waffen und für Militärlogistik.

Auch im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg fürchten die USA den Einfluss Chinas. Blinkens Staatssekretärin Karen Donfried warnte vor der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer „No-Limits-Partnerschaft“ zwischen Russland und China. „Wenn wir sehen würden, dass China Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine materiell unterstützt, würde das unsere Beziehung zu China grundlegend verändern und erhebliche Konsequenzen haben“, sagte sie. Die USA halten eine solche chinesisch-russische Kooerpation offenbar für eine konkrete Gefahr. „Ich habe China davor gewarnt, Russland materiell zu unterstützen“, teilte Blinken nach seinem Treffen mit Wang Yi mit.

Zuvor hatte auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz eine ähnlich klingende Drohung gegen China ausgesprochen. Sie warnte Peking vor einer Unterstützung Moskaus. Alle Schritte Chinas in diese Richtung würden „Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine regelbasierte Ordnung weiter untergraben“, sagte Harris am Samstag in München. „Wir sind besorgt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn des Krieges vertieft hat.“

