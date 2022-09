Die Lecks an Nord Stream 1 und 2 lassen viele Fragen offen. Erste Aussagen über Chancen auf eine Reparatur und die Folgen für die Energieversorgung lassen sich aber treffen.

Gas steigt vor der Insel Bornholm aus den beschädigten Röhren von Nord Stream auf. (Foto: ddp/Newscom) Aufnahme des dänischen Verteidigungsministeriums

Berlin, Düsseldorf, Riga, Stockholm Noch immer sind viele Fragen offen, nachdem mehrere Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden sind: Was ist passiert? Wie war die Sabotage möglich? Welche Auswirkungen sind auf den Krieg in der Ukraine zu erwarten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Lecks in Nord-Stream-Pipelines: Was ist passiert?

In den beiden Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen, wurden zunächst drei Lecks entdeckt, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Sie treten in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm teils in dänischen und teils in schwedischen Gewässern auf. Am Donnerstagmorgen meldete Schwedens Küstenwache, ein viertes Gasleck an den beschädigten Pipelines entdeckt zu haben. Das Loch sei ebenfalls diese Woche gefunden worden, zitierte die Zeitung „Svenska Dagbladet“ einen Sprecher der Küstenwache.

