Myanmar Medien: Mindestens 100 Tote bei Angriff auf Rebellen-Versammlung in Myanmar

Polizei und Militär in Myanmar

Proteste und Forderungen nach Demokratie werden in Myanmar brutal unterdrückt.

Bei einem Luftangriff des Militärs sind in Myanmar Medienberichten zufolge mindestens 100 Zivilisten ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur Delta News Agency am Dienstag unter Berufung auf Augenzeugen.

Die Streitkräfte der machthabenden Militärjunta hätten am Morgen (Ortszeit) Raketen auf die Gemeinde Pazigyi in der Region Sagaing im Zentrum des Landes abgefeuert, als dort gerade eine Eröffnungszeremonie für ein neues Büro der Junta-feindlichen Volksverteidigungskräfte abgehalten worden sei. Zu dieser seien auch viele Menschen aus Nachbardörfern angereist, hieß es.

Zuletzt war es vermehrt zu Luftangriffen des Militärs in dem Konflikt gekommen. Dabei waren im Oktober in der nördlichen Region Kachin mindestens 50 Menschen getötet worden. Erst im vergangenen Monat wurden bei einem Luftangriff auf ein Dorf im Nordwesten Myanmars Menschenrechtlern, Rebellen und Medien zufolge mindestens acht Zivilisten getötet, darunter auch Kinder. Im Januar sollen bei der Bombardierung eines Dorfes in derselben Region mindestens sieben Menschen umgekommen sein.

Das Militär hatte sich im Februar 2021 an die Macht geputscht, die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und deren faktische Chefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi festgenommen.

Bei Protesten dagegen wurden Hunderte Menschen getötet und Tausende festgenommen. Zahlreiche Länder haben Sanktionen gegen die Militärregierung verhängt. Das Militär begründete sein Vorgehen mit dem Vorwurf des Wahlbetrugs. Es bestreitet den Vorwurf von Gräueltaten an Zivilisten und behauptet, es bekämpfe Terroristen, die das Land destabilisieren wollten.

Mehr: Wie deutsche Unternehmen mit der Militärjunta Geschäfte machen