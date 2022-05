Nach Amoklauf in Texas Republikaner lehnen strengere Waffengesetze ab

New York Die Forderungen nach schärferen Waffenkontrollen laufen bei den meisten Republikanern auch nach dem jüngsten Massaker in Texas ins Leere. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, dem Gouverneur von Texas, Gregg Abbott, und dem texanischen Senator Ted Cruz werden gleich drei prominente Republikaner an diesem Wochenende wie geplant auf dem jährlichen Treffen der mächtigen Waffenlobby-Organisation NRA sprechen. Wie viele Republikaner geben sie nicht den Waffen die Schuld.

Demokraten und prominente Vertreter aus Sport und Wirtschaft haben dagegen erneut strengere Gesetze gefordert, nachdem diese Woche ein 18-jähriger Mann an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet hat. Der Basketball-Chef-Coach Steve Kerr der Warriors aus San Francisco hat ebenso auf Taten gedrängt wie der Basketball-Star Lebron James.

„Ich habe genug von Schweigeminuten“, stellte Kerr klar. Es gebe 50 Senatoren, die sich derzeit weigern, dem Gesetz für strafrechtliche Überprüfungen (Background-Checks) vor einem Waffenkauf zuzustimmen, das dort seit zwei Jahren liegt. „Der Grund dafür ist, dass sie Angst um ihre Macht haben“, klagt Kerr. Tesla-Chef Elon Musk hat gegenüber dem Fernsehsender CNBC mitgeteilt, dass er strengere Kontrollen für den Kauf von Waffen und Grenzen für automatische Waffen unterstützt.

US-Präsident Joe Biden, der in den kommenden Tagen nach Uvalde reisen will, sagte in seiner Fernsehansprache. „Als Nation müssen wir uns fragen: Wann in Gottes Namen werden wir gegen die Waffenlobby aufstehen?“ „Die Idee, dass ein 18-jähriger Teenager in den Laden gehen kann und zwei Sturmfeuergewehre kauft, ist einfach falsch“, sagte er. Biden fragte zudem: „Wofür braucht man ein Sturmfeuergewehr, außer um jemanden zu töten?“

Doch die meisten Republikaner weigern sich, an den bestehenden Gesetzen zu rütteln. Der Gouverneur von Texas hatte zuletzt sogar die Gesetze für den Besitz von Handfeuerwaffen gelockert. Bei seinem Besuch in Uvalde argumentierte Abbott, dass Texaner seit 60 Jahren sogenannte „Long Guns“ kaufen können. Einen Zusammenhang zwischen mehr Waffen in seinem Staat und mehr Amokläufen sieht er nicht.

Waffen-Lobby hält an Treffen in Texas fest

Der republikanische Senator Cruz etwa wirft den Demokraten vor, die Tragödie für politische Zwecke zu nutzen, um Waffenkontrollen durchzusetzen. „Das funktioniert nicht, es ist nicht effektiv. Es verhindert keine Straftaten“, sagte er.

Der Gouverneur von Texas Gregg Abbott und der texanische Senator Ted Cruz werden trotz des Amoklaufs wie geplant auf dem jährlichen Treffen der mächtigen Waffenlobby-Organisation NRA sprechen. (Foto: Reuters) Greg Abbott und Ted Cruz

Viele Republikaner fordern nicht weniger Waffen, sondern mehr Waffen in den Händen von Lehrern und Schulpolizei. Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene twitterte: „Wir brauchen nicht mehr Waffenkontrollen. Wir müssen zu Gott zurückfinden.“

Donald Trump junior, der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, teilte auf dem sozialen Netzwerk seines Vaters „Truth“ einen Kommentar, der nach dem Massaker Bidens Außenpolitik kritisiert: „Statt 40 Milliarden Dollar an korrupte ausländische Länder zu schicken, sollten wir das Geld nutzen, um geeignete Sicherheit für unsere Schulen zu bekommen.“

Der texanische Demokrat Beto O'Rourke unterbrach eine laufende Pressekonferenz des republikanischen Gouverneurs Abbott in Uvalde, und kritisierte diesen für seine Haltung zu den Waffengesetzen im Land.

O'Rourke, der im November bei der nächsten Gouverneurswahl in Texas als Herausforderer gegen Abbott antreten will, warf dem Republikaner vor, nichts gegen die grassierende Waffengewalt in den USA zu unternehmen. „Sie tun nichts“, kritisierte O'Rourke.

Zudem rief O’Rourke den Gouverneur per Tweet dazu auf, nicht an dem Jahrestreffen der National Rifle Association teilzunehmen, das am Freitag im texanischen Houston beginnt: „Gouverneur Abbott, wenn Sie irgendeinen Anstand haben, werden Sie sofort bei dem Treffen der NRA an diesem Wochenende absagen und sie dazu überreden, es irgendwo anders als in Texas abzuhalten“.

Die Waffenorganisation NRA hält unterdessen weiter an ihrem Treffen im texanischen Houston fest und teilte mit: „Während wir in Houston zusammenkommen, werden wir diese Ereignisse reflektieren, für die Opfer beten, unsere patriotischen Mitglieder anerkennen und unser Versprechen verstärken, unsere Schulen sicherer zu machen.“ Bisher hat lediglich der Sänger Don McLean, der für seinen Song „American Pie“ bekannt ist, seinen Auftritt auf dem NRA-Treffen abgesagt.

Shannon Watts, die Gründerin von „Moms Demand Actions“, die für strengere Waffengesetze eintritt, weist auf Twitter auf besondere Sicherheitsmaßnahmen beim NRA-Treffen hin: „In den Räumen, in denen Donald Trump und die NRA-Spitzen sprechen, sind Waffen nicht erlaubt, weil jemand versuchen könnte, sie zu töten.“

