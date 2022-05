Nach dem Amoklauf in Texas Trump bei der NRA: „Bewaffnet die Lehrer!“

New York Donald Trump schreitet zu dem Song „God bless thes USA“ auf die Bühne der National Rifle Association – der mächtigsten Waffen-Lobby der USA. Mehr als eine Minute lang beklatscht er das Publikum, zeigt mit dem Finger auf einzelne Teilnehmer, streckt den Daumen in die Höhe, pumpt mit der Faust.

Das Publikum jubelt, ruft „USA! USA“, als Trump zum Mikrofon schreitet. „Anders als einige andere enttäusche ich euch nicht, indem ich nicht erscheine!“ beginnt er seine Rede. „Ihr seid das Rückgrat unserer Bewegung and ihr seid das Rückgrat unseres Landes.“

Drei Tage ist es zu diesem Zeitpunkt gerade mal her, dass bei einem Amoklauf in der südtexanischen Stadt Uvalde ein 18-Jähriger 19 Grundschulkinder und zwei Lehrerinnen mit Schnellfeuergewehren erschossen hat. Seitdem diskutieren die USA, mal wieder, ob die Nation nicht den Besitz von Waffen einschränken solle. Doch Trump, den Ex-Präsidenten, tangiert das alles offenbar nicht. Er genießt an diesem Abend den Applaus der Waffen-Fans. Ja, bestärkt sie sogar noch in ihrem Bestreben, möglichst leicht Waffen behalten zu dürfen.

In den USA stehen im November die Zwischenwahlen zu den Kongresskammern an und Trump will dafür sorgen, dass die Republikaner zumindest im Senat wieder die Mehrheit bekommen. Da ist ihm auch ein Auftritt vor der National Rifle Association (NRA) recht.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott hatte am Vorabend seine Pläne verworfen und schickte lediglich eine Video-Botschaft. Sein Stellvertreter Dan Patrick sagte am Freitag wenige Stunden vorher ab. „Auch wenn ich ein starker Unterstützer des Rechts Waffen zu tragen bin und ein Mitglied der NRA, möchte ich nicht, dass meine Präsenz heute den Familien und all den Leidenden in Uvalde mehr Schmerzen und Trauer bringt“, sagte Patrick in einem Statement.

Trump plagen solchen Sorgen nicht. Im Gegenteil. Irgendwann während dieses umjubelten Auftritts wird er auch erklären, was aus seiner Sicht Amokläufe an Schulen, wie jenen vom Dienstag, zu verhindern: „Lehrer sollten Waffen tragen.“

Das amerikanische Waffen-Dilemma

Dabei steht Amerika nach der Tat vom Dienstag, wieder einmal, unter Schock. Und wieder einmal mitten in einer Debatte, wie zeitgemäß die laxen Regeln für den Umgang mit Waffen noch sind. Denn die jüngste Tat hat an einen lange schon tolerierten Fakt erinnert: In kaum einem anderen Land auf der Welt gibt es mehr Waffen und mehr Waffengewalt. Laut den jüngsten Daten der Gesundheitsbehörde CDC wurden im Jahr 2020 in den USA rund 20 000 Menschen erschossen – mehr als 50 pro Tag. Schusswaffenverletzungen waren 2020 erstmals Todesursache Nummer eins für Kinder und Jugendliche in den USA, noch vor Verkehrsunfällen.

Nach fast jedem Amoklauf wiederholen sich die gleichen Reflexe: Waffenbefürworter und Republikaner empfehlen, Lehrer, Sicherheitsleute oder Bürger mit mehr Waffen auszustatten, damit diese sich gegen Angriffe schützen können.

Harte Debatte um schärfere Waffengesetze in den USA

Exemplarisch steht eine Äußerung des Republikaners Tommy Tuberville. Reporter fragten den Senator aus dem Bundesstaat Alabama, was er jenen Eltern zu sagen habe, die gerade in Uvalde ihr Kind verloren hätten. Er antwortete: „Ich bin bereit zu sagen, dass es mir sehr leid tut, was passiert ist. Aber Schusswaffen sind nicht das Problem, okay? Die Menschen sind das Problem.“ Und weiter: „Wir haben schon immer Waffen gehabt. Und wir werden auch weiterhin Waffen haben.“ Das ist genau die Stimmung, die auch Donald Trump für seine eigenen Ambitionen nutzen will.

Trump: „Lasst die Lehrer Waffen tragen!“

„Zynische Politiker wollen die Tragödie ausnutzen“, ruft er während seines Auftritts, nachdem er die Liste der Namen der getöteten Grundschulkinder vorgelesen hat. Die wahre Lösung sei eine andere: „Wir müssen unsere Schulen sicherer machen - mit Zäunen, mit Metalldetektoren und mit bewaffneten Wachen“, ruft er in die begeisterte Menge.

Als Beispiel dafür, dass die beste Verteidigung gegen böse Menschen mit Waffen gute Menschen mit Waffen sind, holt Trump Jack auf die Bühne – einen Mann, der einmal während eines Amoklaufs in einer Kirche den Attentäter erschoss und damit den Tod vieler Kirchgänger verhinderte.

Tausende Waffenfreunde lauschen ihm, ja bejubeln ihn. Sie sind für das lange Memorial-Day-Wochenende nach Houston gekommen. Drei Tage lang können die Teilnehmer auf rund 60 000 Quadratmetern „die neusten Gewehre und Ausrüstung von den beliebtesten Unternehmen der Industrie“ bestaunen, wirbt die NRA auf der Website für das Treffen. „Schließt euch anderen Second-Amendment-Patrioten an für ein Wochenende voller Freiheit für die ganze Familie, um Freiheit, Feuerwaffen und das Second Amendment zu feiern“.

Das Second Amendment ist der zweite Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Er wurde 1791 verabschiedet, als die USA noch kein funktionierendes Militär hatte und er verbietet der Bundesregierung als Teil der Bill of Rights, das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen einzuschränken. Für viele Amerikaner hat dieser Artikel fast den gleichen Stellenwert wie die Bibel, und daran können auch die immer neuen Massaker in Amerikas Schulen oder Supermärkten etwas ändern.

Bemühungen um schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere – vor allem, weil die Republikaner dagegen sind. Und weil die Waffenlobby vehement jeden Versuch bekämpft, Waffenbesitz stärker zu regulieren.

Die NRA ist eine der mächtigsten Lobbygruppen der USA. Die Zahl der Mitglieder geht in die Millionen. Sie hat enormen Einfluss auf die Politik. Die NRA pumpt große Summen in Wahlkämpfe und benotet etwa Abgeordnete mit Blick auf deren Haltung zu Waffen-Themen - quasi als Handreichung an ihre Mitglieder, wen diese wählen sollten und wen nicht. Die NRA hat schon politische Karrieren beendet. Manche Politiker haben regelrecht Angst vor der Organisation.

US-Präsident Joe Biden sagte nach dem Massaker von Texas: „Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden.“ Eine Mehrheit dafür gibt es im Kongress nicht.

Demonstrationen gegen die Veranstaltung

Nach dem jüngsten Blutbad in Süd-Texas hatten viele Menschen den demokratischen Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, aufgefordert, das dreitägige Treffen komplett zu kippen. Doch dazu kam es nicht. „Wir können es uns nicht leisten, eine Messe zu canceln, die seit zwei Jahren geplant ist“ sagte Turner und erklärte, dass das der Stadt teuer zu stehen käme.

Der gesellschaftliche Druck wächst. Wird er auch dieses Mal wieder entweichen? (Foto: AP) Demonstranten vor dem Kongress

Dennoch ist Turner am Freitag Nachmittag unter den Demonstranten zu finden, die auf der Grünfläche vor dem Messe-Center demonstrierten, in dem Donald Trump spricht. Auch der demokratische Herausforderer für den Gouverneursposten, Beto O’Rourk,e protestiert gegen die NRA. Mexikanisch-stämmige Demonstranten tragen kleine Holzkreuze mit den Fotos der getöteten Kinder. Andere halten ein Plakat auf dem blutige Hände und die Buchstaben NRA zu sehen sind.

Drinnen dagegen genießt Trump das Bad in der Menge.

Dabei war Trump nicht immer ein sicheres Ticket für die amerikanische Waffenlobby. Als er zum ersten Mal als Präsident kandidierte war die NRA durchaus alarmiert. Der New Yorker Immobilienunternehmer und Fernseh-Star war schließlich weder Jäger noch Waffen-Fan. Er hatte sich sogar mehrfach dafür ausgesprochen, Waffenkäufer strafrechtlich zu überprüfen, bestimmte Waffen stärker zu limitieren und die Altersgrenzen für Waffenbesitz zu erhöhen. Trump hatte sogar anderen Politikern vorgeworfen, nicht gegen die Waffenlobby aufzustehen.

Doch das ist heute Vergangenheit. Die NRA half Trump mit 30 Millionen Dollar in seiner Wahlkampagne 2016. Kein anderer Präsident hat so oft wie Trump auf den Treffen der NRA gesprochen.

Wie Trump die Waffenlobby pamperte

„Präsident Trump hat seine Versprechen gehalten, indem er Richter bestellt hat, die die Verfassung und die Bill of Rights respektieren und hat damit für Generationen von Amerikanern die Freiheit gesichert“, lobte ihn der NRA-CEO Wayne LaPierre, als er Trump als Sprecher in Houston ankündigte.

Auch hat Trump etwa die Definition für „Fugitives from Justice“ – also Menschen, die vor der Justiz fliehen – geändert. Damit können heute auch einige Menschen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, legal Waffen kaufen.

In seiner Amtszeit hat Trump zwar nach verschiedenen Massakern strengere Kontrollen in den Raum gestellt, wie etwa nach dem Amoklauf in der High School in Parkland 2018 oder nach den 23 Toten in EL Paso. „Aber sie haben es immer geschafft, ihn wieder reinzuholen“ erklärt Robert Spitzer, ein Experte für Waffenkontrollen an der State University in New York, gegenüber dem Houston Chronicle. „Solange sie Zugang zu ihm hatten, haben sie seinen Ton ändern können“.

Zugang zu ihm hat die NRA, weil sie ihm bieten kann, was er am meisten braucht: Eine riesige politische Bühne. Von Twitter und Facebook verbannt kann sich der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten in diesen Zeiten nur auf seinem eigenen Social Media „Truth“ und auf seiner eigenen Webseite äußern.

Aber all das gibt ihm nicht die Reichweite, die ein Auftritt beim Jahrestreffen der NRA bietet. Hier kommt seine Basis, die ihm die gewünschten Bilder bietet und seine Botschaft weiterträgt. „Bei einem NRA-Treffen kann er immer eine jubelnde Menge bekommen. Das ist die Art Kleber, der ihn mit der NRA bindet“, erklärt Spitzer. Auch nach den 19 erschossenen Grundschulkindern und ihren beiden Lehrerinnen.

Waffen sind während seines Auftritts im Saal allerdings verboten. Es könnte ja jemand auf den Ex-Präsidenten schießen.

