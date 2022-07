Nach Minister-Rücktritten Johnson in Bedrängnis: Abgeordnete fordern neues Misstrauensvotum

Die politische Zukunft von Boris Johnson hängt nach dem Rücktritt von zwei Ministern am seidenen Faden. Die Unterstützung für den britische Premier schwindet fast stündlich.

Der Premierminister verliert zunehmend Unterstützung in konservativen Kreisen. (Foto: AP) Boris Johnson

London Nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern und weiterer Regierungsmitglieder werden die Forderungen nach einem neuen Misstrauensvotum gegen den britischen Premier Boris Johnson lauter. Der konservative Politiker hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion nur knapp überstanden. Den Regeln der Tory-Partei zufolge darf für die Dauer von zwölf Monaten nach der Abstimmung kein neuer Versuch gemacht werden. Johnson selbst lehnt einen Rücktritt Berichten zufolge vehement ab.

Doch die Regeln könnten geändert werden. Es sei nun „entscheidend“, dass das sogenannte 1922-Komitee die Voraussetzungen für eine neue Vertrauensabstimmung schaffe, schrieb der konservative Abgeordnete Chris Skidmore in einem Brief an dessen Vorsitzenden Graham Brady am Mittwoch. Erwartet wird, dass noch vor der Sommerpause eine neue Zusammensetzung des Gremiums gewählt wird. Sollten die Johnson-Gegner die Oberhand gewinnen, stünde einer Regeländerung nichts im Wege.

Der in Tory-Kreisen hervorragend vernetzte Journalist James Forsyth vom konservativen „Spectator“-Magazin zitierte ein einflussreiches Mitglied des Gremiums damit, man wolle sogar schon jetzt Johnson die Pistole auf die Brust setzen. Sollte er nicht freiwillig zurücktreten, werde man den Weg für das Misstrauensvotum freimachen. Johnson war wegen der Belästigungsaffäre um seinen Parteikollegen Chris Pincher am Dienstag massiv in Bedrängnis geraten. Zuvor war herausgekommen, dass er von Vorwürfen sexueller Belästigung wusste, bevor er ihn in ein wichtiges Fraktionsamt hievte. Das hatte sein Sprecher zuvor mehrmals abgestritten. Johnson entschuldigte sich. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Doch es war zu spät. Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid traten am Dienstagabend ab, Etliche weitere Abgeordnete legten Partei- und Regierungsämtern nieder, darunter Bildungsstaatssekretär Will Quince. Es gilt als wahrscheinlich, dass Johnson ein weiteres Misstrauensvotum nicht überstehen wird. Der 58-Jährige ist seit Juli 2019 im Amt und hat schon mehrere Skandale hinter sich, Konservative Kreise fordern Johnsons Rücktritt Nach Bekanntwerden der Rücktritte der Minister hatten sich auch die Stimmen gemehrt, die einen gleichen Schritt auch von Johnson fordern. „Meine Botschaft an Boris wäre: Um Himmels willen, hau ab“, sagte der Tory-Parlamentarier Andrew Murrison, der zuvor als Staatsminister für Nordirland zurückgetreten war, am Mittwoch der BBC. Der bisherige Vize-Generalsekretär der Partei, Bim Afolami, kritisierte Johnsons Vorgehen im jüngsten Skandal um Belästigungsvorwürfe gegen einen ranghohen Tory als „wirklich erschreckend“. Er könne dieses Verhalten nicht länger verteidigen, sagte Afolami, der ebenfalls zurücktrat, der BBC. Gleich mehrere konservative Blätter titelten, Johnson stehe nach knapp drei Jahren Amtszeit am Abgrund. Selbst für das „gefettete Ferkel“ Johnson werde es schwierig, aus dieser Situation heil herauszukommen, schrieb die „Daily Mail“. Die „Times“ forderte in ihrem Leitartikel den Premierminister auf, zum Wohle des Landes zurückzutreten – „Game over“, das Spiel sei aus. Trotz zweier Rücktritte: Johnson will Premier bleiben Der Regierungschef will jedoch weitermachen. Nur Stunden nach den Rücktritten berief er zwei Getreue als Minister. In Krisenzeiten solle eine Regierung nicht abtreten, sagte Johnson am Mittwoch bei einer mit Spannung erwarteten Fragerunde im britischen Parlament. „Wir haben einen Plan und treiben ihn voran.“ Am Nachmittag muss Johnson noch einem Parlamentsausschuss Rede und Antwort stehen. Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi nahm Johnson in Schutz. Der Regierungschef sei integer und „entschlossen, zu liefern“, sagte Zahawi dem Sender Sky News. Johnson habe sich für sein Verhalten im Fall Pincher entschuldigt, nun gehe es darum, das Land voranzubringen. Zahawi gilt selbst als möglicher Nachfolger Johnsons, dementierte aber aktuelle Ambitionen. Mehr: Boris Johnson: Eine Lüge zu viel