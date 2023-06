Nach „Partygate"-Affäre Ausschuss empfiehlt Suspendierung von Ex-Premier Boris Johnson

Johnson hatte bereits vergangene Woche sein Mandat als Abgeordneter des Parlaments niedergelegt. Ein Untersuchungsbericht empfiehlt nun eine 90-tägige Suspendierung.

Johnson meint, er werde wegen Irreführung des Parlaments sanktioniert. (Foto: AP) Boris Johnson

London Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat laut einem Untersuchungsbericht das Parlament in der „Partygate“-Affäre wissentlich in die Irre geführt. In dem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, hieß es, Johnsons Handlungen stellten einen eklatanten Verstoß dar und rechtfertigten eine 90-tägige Suspendierung aus dem Parlament.

Johnson hatte die Ergebnisse des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur „Partygate-Affäre“ um Verstöße gegen Lockdown-Regeln während der Corona-Pandemie bereits vorab erhalten und in der vergangenen Woche sein Mandat als Abgeordneter des Parlaments niedergelegt. Er begründete dies mit der Ankündigung, er werde wegen Irreführung des Parlaments sanktioniert.

