Nach „Partygate“-Affäre Parlamentsausschuss fällt vernichtendes Urteil über Boris Johnson

London Boris Johnson hat als britischer Premierminister während der Pandemie gleich mehrfach gegen die von seiner damaligen Regierung erlassenen Coronaregeln verstoßen und das Parlament in Westminister über Regelverletzungen am Regierungssitz bewusst belogen. Das ist das Ergebnis einer 14-monatigen Untersuchung durch das Privileges Komitee, einem Ausschuss für Standesregeln des britischen Unterhauses.

Johnson habe den Ausschuss in die Irre geführt, die Abgeordneten angegriffen und sei „an der Kampagne des Missbrauchs und der versuchten Einschüchterung des Ausschusses beteiligt“ gewesen, heißt es in dem Bericht.

Die Parlamentarier empfehlen, dass der ehemalige Premierminister keinen Passierschein erhält, der es ihm als ehemaligem Abgeordneten erlauben würde, das Parlament zu betreten.

Johnson bestreitet die Vorwürfe und hatte am vergangenen Wochenende aus Protest gegen die erwarteten Ergebnisse der parlamentarischen Untersuchung sein Mandat im Unterhaus niedergelegt. Er sprach in seinem Rücktrittsschreiben von einer politisch motivierten „Hexenjagd“ und bezeichnete den Ausschuss als „Kangaroo Court“ also als „Schaugericht“, das einen „politischen Anschlag“ auf ihn ausführe.

Der Tory-Politiker und Brexit-Anhänger, der 2019 für seine Partei einen überwältigenden Wahlsieg einfuhr und 2022 im Zuge mehrerer Skandale zurücktreten musste, setzte seine Attacken diese Woche fort. Er forderte das konservative Ausschussmitglied Bernard Jenkin zum Rücktritt auf, weil dieser angeblich während der Pandemie an einem Umtrunk teilgenommen haben.

Ausschuss: Johnson missachtet Parlament

Die Parlamentarier konterten die Kritik mit scharfen Worten: „Dieser Angriff auf einen Ausschuss, der einen Auftrag vom demokratisch gewählten Parlament ausführt, kommt einem Angriff auf unsere demokratischen Institutionen gleich“, schrieben sie. Johnsons Verhalten sei eine „ernste weitere Missachtung“ des Parlaments.

Ex-Premier Johnson tritt mit sofortiger Wirkung als Abgeordneter zurück

Die sieben Ausschussmitglieder, vier davon sind konservative Parteifreunde von Johnson, kommen zu dem Ergebnis, dass der Ex-Premier entgegen seinen Beteuerungen nicht von seinen Beratern und Beamten die Zusicherung erhalten hat, dass die Coronaregeln in 10 Downing Street zu allen Zeiten eingehalten wurden.

Die Parlamentarier hätten dem ehemaligen Premierminister für sein Fehlverhalten das Unterhausmandat für 90 Tage entzogen, wenn Johnson diesem Urteil mit seinem Rücktritt nicht zuvorgekommen wäre.

Die Nachwahl in seinem Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip wird voraussichtlich am 20. Juli stattfinden. Zeitgleich wird voraussichtlich auch in zwei weiteren Wahlkreisen neu gewählt, nachdem neben Johnson auch dessen Vertraute Nadine Dorries und Nigel Adams ihren Rückzug aus dem Unterhaus angekündigt haben.

Dauerkrise für Johnson nach Partygate

Die Verstöße gegen die Coronaregeln hatten Anfang 2022 unter dem Namen „Partygate“ die damalige Regierung Johnson in eine Dauerkrise gestürzt und letztlich zum Rücktritt des Regierungschefs geführt. Fotos von damals zeigten ihn unter anderem auf einer Gartenparty und einer Geburtstagsfeier im Regierungssitz 10 Downing Street. Die Londoner Polizei hatte ihm dafür eine Geldstrafe auferlegt.

Vor dem Parlament berief sich Johnson jedoch mehrmals darauf, dass seine engsten Mitarbeiter ihm versichert hätten, alle Schutzregeln seien am Regierungssitz befolgt worden. Dem widersprachen vor dem Ausschuss jedoch sowohl der Kabinettschef Simon Case als auch Johnsons Kommunikationsdirektor Jack Doyle.

Sein Privatsekretär Marin Reynolds hatte dem Bericht zufolge Johnson sogar darauf hingewiesen, dass es „unrealistisch“, sei, zu behaupten, alle Regeln seien immer befolgt worden.

Das Unterhaus wird voraussichtlich am kommenden Montag darüber abstimmen, ob es die Ergebnisse des Untersuchungsberichts akzeptiert und den Empfehlungen des Komitees folgen will.

