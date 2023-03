Nach Protesten Georgische Regierungspartei zieht „Agenten“-Gesetz zurück – doch der Konflikt im Land bleibt

Nach einer massiven Protestwelle vollzieht die georgische Regierung eine Kehrtwende. Das umstrittene „Agenten“-Gesetz nach russischem Vorbild ist damit Geschichte. Doch wie lange?

Die Proteste in Georgien haben Wirkung gezeigt. (Foto: ddp/abaca press) Demonstrantin in Tiflis

Tiflis Nach zwei Nächten massiver Proteste in Georgiens Hauptstadt Tiflis hat die Regierungspartei am Donnerstagmorgen ihre Pläne für das sogenannte „Agenten“-Gesetz zurückgezogen. Doch Beobachter mahnen, dass der Konflikt zwischen der Regierung und der Bevölkerung über die Ausrichtung des Landes noch nicht ausgestanden ist.

Die Regierungspartei „Georgischer Traum“ hatte am Donnerstagmorgen erklärt, sie werde den Gesetzesentwurf zu sogenannten „ausländischen Agenten“ bedingungslos und ohne jegliche Vorbehalte zurücknehmen. So solle die „Konfrontation“ in der Gesellschaft verringert werden.

Das Gesetz ist angelehnt an Russlands Gesetz zu „ausländischen Agenten“, mit dem die Behörden Medienschaffenden, Mitarbeitenden von Nichtregierungsorganisationen oder Forscherinnen und Forschern Beeinflussung aus dem Ausland nachsagen und sie de facto mundtot machen.

Das georgische Gesetz sah vor, Organisationen, die mindestens 20 Prozent ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten, als ausländische Stellvertreter einzustufen. Zudem sollten sie dann der Aufsicht des Justizministeriums unterstellt werden. Bei Verstößen waren drakonische Geldstrafen vorgesehen.