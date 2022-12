Nach Putschversuch Jeder Streiktag kostet 380 Millionen Dollar: Perus Wirtschaft droht Instabilität

Lange Zeit schien Perus Konjunktur von der Politik abgekoppelt. Doch nun ändert sich das: Nach dem gescheiterten Putsch bedroht die politische Lage den wirtschaftlichen Erfolg des Landes.

Anhänger des gestürzten peruanischen Präsidenten Castillo protestieren auf der Panamerikanischen Straße in Chao. (Foto: dpa) Proteste in Peru

Salvador Peru erlebt seit Tagen schwere Tumulte: Infolge des gescheiterten Putschversuchs in dem Land haben in 13 von 24 Provinzen Demonstranten Straßensperren errichtet. Mehrfach wurden Flughäfen, Talsperren und Energieunternehmen gestürmt. Mindestens acht Tote hat es bereits gegeben.

Angesichts der Proteste hat die Regierung den Ausnahmezustand für 30 Tage ausgerufen. Die politische Instabilität droht den wirtschaftlichen Erfolg des Landes nun in Gefahr zu bringen.

Vergangene Woche versuchte Präsident Pedro Castillo einem Misstrauensantrag zuvorzukommen, indem er am 7. Dezember überraschend die Auflösung des Parlaments verkündete. Er werde das Land von nun an per Dekret regieren, sagte Castillo, der erst vor einem Jahr mit einer geringen Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden war. Doch der Eigenputsch scheiterte.