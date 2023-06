Nach Wagner-Revolte USA erwägen Lieferung von Streubomben an die Ukraine

Die USA ringen um eine neue Ukraine-Strategie – und schließen die Bereitstellung international geächteter Waffen nicht aus. Das könnte die Einheit der westlichen Verbündeten gefährden.

Die Regierung in Kiew bittet schon länger um schärfere Waffen für ihre Truppen. (Foto: AP) Ukrainische Soldaten

Washington Angesichts der Unruhen im Kreml infolge des Wagner-Aufstands prüft die US-Regierung die Lieferung schärferer Waffen an die Ukraine. Jede Art von Tumult oder Staatsstreich in Russland – die Nation mit dem größten Atomwaffenarsenal der Welt – sei ein Grund zur Sorge, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. „Diese Instabilität ist gefährlich, egal, wie sie ausgeht“.

Deshalb rückt jetzt verstärkt in den Fokus, welche Mittel die USA bereitstellen könnten, um den Krieg womöglich schneller beenden zu können. Bewegung scheint es in der Frage zu geben, ob die USA sogar hochumstrittene Streubomben an die Ukraine liefern würden. Bislang hat sich US-Präsident Joe Biden darauf nicht festgelegt.

Kiew fordert schon länger die Lieferung sogenannter Dual-Purpose Conventional Improved Munitions (DPICM). Diese Streumunition, die in mehr als 120 Ländern verboten ist, setzt eine große Anzahl kleinerer „Bomblets“ frei, die wahllos in einem großen Gebiet Menschen töten können.