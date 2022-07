Nachruf Attentat auf Shinzo Abe – Der Architekt des neuen Japans ist tot

Tokio Shinzo Abe hatte keine Chance. Der Mann, der mit fast neun Jahren Regierungszeit länger als jeder andere japanische Ministerpräsident geherrscht hatte, kämpfte am Freitag in der zentraljapanischen Stadt Nara um Wählerstimmen. Plötzlich sprang Tetsuya Yamagami, ein ehemaliger Marinesoldat, aus der Menschenmenge auf die Straße, zog eine selbst gebaute doppelläufige Schrottflinte und drückte zweimal ab.

Der nationalkonservative Politiker brach zusammen, getroffen in Rücken und Nacken. Schnell wurde in eine nahe Klinik geflogen, doch um 17.03 Uhr japanischer Zeit gaben die Ärzte den Kampf um sein Leben auf. Abe wurde 67 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Akie.

Seitdem befindet sich die Nation im Schockzustand. Schießereien sind in Japan dank strengen Waffengesetzen extrem selten. Umso größer ist das kollektive Entsetzen, mit wahrscheinlich weitreichenden Folgen für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Denn sein Tod wird eine große Lücke hinterlassen, zu bedeutend war der ehemalige Regierungschef bis heute.

Sogar der seit Herbst 2021 amtierende Ministerpräsident Fumio Kishida traf seinen Vor-Vorgänger regelmäßig. Abe war die wichtigste Figur des starken nationalkonservativen Lagers der LDP. Diese Strömung hat es sich zum Ziel gesetzt, das Land durch eine Verfassungsrevision nach eigenen Wertvorstellungen zu reformieren. Gegen ihn konnte Kishida nicht regieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Robert Ward, Japanexperte am Internationalen Institut für strategische Studien, sieht den Grund für Abes Einfluss vor allem im Zeitraum zwischen 2012 und 2020: „Die transformative Bedeutung von Abes zweiter Amtszeit kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, sowohl für Japan als auch für die Region.“ Der Politiker habe sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftlich die Grundlage für das heutige Japan gelegt.

Trauernde legen Blumen am Tatort ab. (Foto: dpa) Entsetzen nach dem Anschlag

Das konservative Sendungsbewusstsein wurde ihm buchstäblich in die Wiege gelegt. Sein Großvater war der ehemalige Ministerpräsident Nobusuke Kishi, der nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg die Militärallianz mit den USA durchsetzte. Abe folgte seinem Vorbild in die Politik und wurde 2006 im Alter von 52 Jahren der jüngste Ministerpräsident Japans.

Schnell versuchte er, seine Idee von patriotischer Erziehung und eine Reform der pazifistischen Verfassung durchzudrücken. Zu schnell, wie sich zeigte: Nach nur einem Jahr im Amt trat er 2007 zurück – offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Aber auch die Partei wendete sich gegen ihn, weil seine Popularität rapide zurückging. Vielen Japanern war Abe schlicht zu radikal.

Doch 2012 feierte er überraschend ein furioses Comeback. Er legte seinen Fokus auf Wirtschaft und formulierte seine „Abenomics“. Mit „drei Pfeilern“ wollte er Japan nach 20 Jahren Deflation und Stagnation auf einen Wachstumspfad führen: mit einer durch aggressive Anleihekäufe ausgelösten Geldschwemme, hohen Staatsausgaben auf Pump und Strukturreformen.

Die Wähler kauften ihm und der LDP die Abenomics lange ab, auch wenn die Erfolge dieser Politik durchwachsen blieben. Japans Verschuldung stieg auf inzwischen fast 270 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Wirtschaft lahmt mal wieder und die Gehälter stagnieren weiter, obwohl Abe deutliche Lohnerhöhungen gefordert hatte.

Auch bei seiner vermeintlich historischen Mission, der Verfassungsreform, kam er nicht voran. Seine Annäherung an Russland schlug fehl und die Beziehungen zum Nachbarn Südkorea gestalteten sich zunehmend frostig. Zudem wurde sein letztes Amtsjahr durch Skandale überschattet, die seine Popularität erodieren ließen und zu seinem Rücktritt führten.

Dafür lebt Abes Erbe in der Innen- und Sicherheitspolitik weiter. Heute ist Japan ein Akteur gegen die Vormachtstellung Chinas in Asien. Schon früh wies er auf die wachsende Bedrohung durch China hin und setzte auf das Konzept des freien und offenen indopazifischen Raums, das inzwischen zum Allgemeingut westlicher Politik geworden ist.

Abe rettete nach dem Rückzug der USA im Jahr 2017 sogar das transpazifische Partnerschaftsabkommen TTP, jene Freihandelszone, die als Gegengewicht zu China geschaffen worden war. Gleichzeitig stärkte er die Beziehungen zu Australien und Indien, die nun im Vierer-Forum „Quad“ mit den USA auf eine neue Ebene gehoben wurden.

Der mutmaßliche Attentäter lässt eine Waffe fallen, bevor er von einem Sicherheitsbeamten festgehalten wird. (Foto: dpa) Szene unmittelbar nach dem Anschlag

Darüber hinaus ist es Abe zu verdanken, dass Japan sich heute selbstbewusst für die regelbasierte Ordnung einsetzt – national wie international. Es war Abe, der die Einsatzbefugnisse für die auf die Landesverteidigung beschränkten Selbstverteidigungskräfte erweiterte.

Er stärkte auch die bis dahin schwache Macht des Ministerpräsidenten, um „durchregieren“ zu können – und kritische Berichterstatter zu schwächen. Eine Folge war, dass Japan in der Pressefreiheitsrangliste der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ seit 2010 vom 11. auf den 71. Rang zurückfiel.

Auch nach seinem Rücktritt als Premier wollte er die Welt bewegen: Er forderte, Japan müsse an der Seite der USA Taiwan gegen eine Invasion Chinas militärisch beistehen. Und er brachte eine Stationierung von US-Atomwaffen in die Diskussion, bisher ein Tabu in jenem Land, das selbst Opfer von zwei amerikanischen Atombombenangriffen geworden war.

Innenpolitisch winkt Abe vielleicht posthum Erfolg. Der politische Kommentator Tahara Soichirō meinte jedenfalls, dass die LDP nun am Sonntag bei den Oberhauswahlen wahrscheinlich Sitze hinzugewinnen wird. Das könnte Abes ehemalige Mission beflügeln, eine Verfassungsrevision voranzutreiben.

Mehr: Attentat auf Ex-Premier Abe: So könnte sich sein Tod auf Japan auswirken